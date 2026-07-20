Publicado: Lunes 20 Julio 2026 09:48 (hace 11 minutos)|
Audiencias Domingo 19 de Julio de 2026
45,5%
5,7%
3,7%
3,5%
3,2%
2,7%
2,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Domingo, 19 de Julio de 2026
3,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,2%
Ranking programas TDT Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Prorroga futbol:copa mundial ...
23:16
24:02
797.000
4,3%
Fifa world cup 2026
20:42
24:48
697.000
4,0%
Fútbol:copa mundial ...
21:06
23:16
679.000
3,8%
Ny:la finalisima
24:48
25:15
440.000
4,2%
Tour de francia Champagnole-plateau de ...
14:34
16:01
294.000
3,3%
Cine Los cuatro hijos de katie elder
18:29
20:46
276.000
2,9%
Ny:la finalisima
19:30
20:42
249.000
2,4%
El Chiringuito de Jugones
24:18
26:30
239.000
2,8%
Teledeporte:directo al mundial
16:01
16:30
226.000
2,5%
Estudio estadio:mundial
25:15
26:01
225.000
4,0%
Ranking Teledeporte (3,2%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Prorroga futbol:copa mundial ...
23:16
24:02
797.000
4,3%
Fifa world cup 2026
20:42
24:48
697.000
4,0%
Fútbol:copa mundial ...
21:06
23:16
679.000
3,8%
Ny:la finalisima
24:48
25:15
440.000
4,2%
Tour de francia Champagnole-plateau de ...
14:34
16:01
294.000
3,3%
Ranking FDF (1,2%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una maleta errante,un espetero ...
15:32
17:28
199.000
2,2%
El pueblo
17:28
19:12
183.000
2,1%
La que se avecina Una maldicion gitana,un salami ...
13:21
15:32
161.000
2,2%
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
19:12
21:06
103.000
0,9%
La que se avecina Un desfibrilador,un bolardo ...
25:32
26:30
93.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,2%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el paraíso
10:40
21:03
120.000
1,6%
Crimen en el pacifico En el aire
22:00
22:58
103.000
0,6%
Crimen en el paraíso
21:03
22:00
92.000
0,5%
Crimen en el pacifico En el aire(2 parte)
22:58
23:54
64.000
0,3%
Crimen en el pacifico Angelo(2 parte)
24:56
25:57
47.000
0,7%
Ranking Energy (1,1%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Rookie Traidores
18:10
19:06
137.000
1,6%
The Rookie Simone
19:06
19:59
131.000
1,5%
Mentes criminales Los instintos
16:11
17:15
130.000
1,4%
Mentes criminales Minimizando perdidas
14:20
15:12
124.000
1,5%
The Rookie Parada
17:15
18:10
112.000
1,3%
Ranking TRECE (1,1%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Los cuatro hijos de katie elder
18:29
20:46
276.000
2,9%
Viva el cine español.tv Objetivo bi-ki-ni
16:49
18:24
190.000
2,2%
Viva el cine español.tv Cuarenta grados a la ...
15:02
16:49
169.000
1,8%
Santa misa:catedral de murcia
12:00
12:46
80.000
2,3%
Trece y cope es noticia
14:30
14:41
71.000
0,9%
Ranking Neox (1,0%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Dog.un viaje salvaje
17:19
19:00
206.000
2,4%
Cine Arthur(2024)
15:20
17:19
179.000
1,9%
Cine Siete vidas.este gato es un peligro
19:02
20:28
151.000
1,6%
Los Simpson
14:54
15:20
151.000
1,7%
Los Simpson
14:28
14:54
136.000
1,7%
Ranking Nova (0,9%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
18:33
19:00
164.000
1,9%
La tormenta
17:46
18:33
157.000
1,8%
La tormenta
16:53
17:46
136.000
1,5%
La tormenta
16:19
16:53
130.000
1,4%
Vera Un policia ejemplar
19:00
20:47
110.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h
26:09
26:30
159.000
5,0%
Post futbol:copa mundial ...
24:11
24:48
111.000
0,7%
Ny:la finalisima
24:48
25:15
110.000
1,1%
Fin de semana 24h
17:10
21:00
95.000
1,0%
Fin de semana 24h:en directo Mercedes ...
13:20
13:35
83.000
1,7%
Ranking DMAX (0,9%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de fronteras:españa
20:06
20:27
125.000
1,2%
Control de fronteras:españa
19:44
20:06
120.000
1,3%
Control de fronteras:españa
19:18
19:39
117.000
1,3%
Control de fronteras:españa
18:51
19:13
114.000
1,3%
Aventura en pelotas
13:26
14:18
113.000
2,0%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:18
26:30
239.000
2,8%
¿Quién da más? Dusty riach esta en ...
13:19
13:50
85.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
17:14
18:29
80.000
0,9%
¿Quién da más? Buen momento para la ...
13:50
14:11
76.000
1,2%
¿Quién da más? Permanentemente ...
15:35
15:55
75.000
0,8%
Ranking BEMADtv (0,9%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Tomiris
17:31
19:46
147.000
1,7%
Cine El imperio del fuego
15:38
17:31
138.000
1,5%
Cine Reglas de compromiso
13:22
15:38
113.000
1,5%
Cine Medieval
19:46
21:50
91.000
0,7%
Cine Traidor
11:17
13:22
54.000
1,5%
Ranking Divinity (0,8%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Sarah y andrew
17:03
18:00
133.000
1,5%
La casa de mis sueños Glenda y dave
16:03
17:03
114.000
1,2%
La casa de mis sueños Sharon y darren
18:57
19:51
101.000
1,1%
Tu casa a juicio
10:35
11:35
99.000
3,5%
La casa de mis sueños Nancy y dave
19:51
20:43
97.000
0,9%
Ranking Veo7 (0,8%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Closer Sentirse necesitado
16:59
17:54
113.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
18:39
19:28
104.000
1,2%
Blue bloods,familia de policias Cerrando ...
17:54
18:39
103.000
1,2%
The Closer Punto de inflexión
16:09
16:59
100.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ...
19:28
20:14
97.000
1,0%
Ranking DKiss (0,8%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mi casa soñada
14:47
15:10
110.000
1,3%
Mi casa soñada
15:10
15:37
109.000
1,2%
Renovacion aloha
16:29
17:24
98.000
1,1%
Renovacion aloha
15:37
16:29
87.000
0,9%
Mi casa soñada
14:20
14:47
85.000
1,1%
Ranking Boing (0,5%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El show de tom y jerry
17:46
17:53
127.000
1,4%
El show de tom y jerry
17:53
18:00
118.000
1,4%
El show de tom y jerry
18:15
18:22
117.000
1,4%
El show de tom y jerry
17:39
17:46
112.000
1,2%
El show de tom y jerry
18:08
18:15
107.000
1,3%
Ranking Ten (0,5%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
18:20
19:13
93.000
1,1%
Caso cerrado
19:13
20:04
82.000
0,9%
Caso cerrado
16:58
17:58
72.000
0,8%
Caso cerrado
17:58
18:20
67.000
0,8%
Caso cerrado
14:54
15:56
65.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,5%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Bailando con lobos
13:58
17:11
87.000
1,0%
Cine Compañia de ladrones
18:45
20:33
80.000
0,8%
Cine Fuera de la ley(2021)
17:11
18:45
77.000
0,9%
Conspiracion de poder
20:33
21:13
43.000
0,3%
Cine La leyenda de ben hall
11:55
13:58
42.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
17:50
17:57
75.000
0,9%
Bluey
18:19
18:26
64.000
0,8%
Bluey
17:57
18:04
64.000
0,8%
Bluey
10:29
10:36
60.000
2,3%
Bluey
18:05
18:12
59.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,2%) - Domingo, 19 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Plazo para morir
15:35
17:07
54.000
0,6%
Cine Una pistola para ringo
17:07
18:58
48.000
0,6%
Historia que tu hiciste La decima 2014
11:46
14:28
15.000
0,3%
Cine Desafio final
23:08
25:03
12.000
0,1%
15 minutos Barcelona-r.madrid:final copa del rey ...
19:02
19:15
11.000
0,1%