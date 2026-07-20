Por Fidel Conejero |

La cuenta atrás para el regreso de 'Drag Race España' ya ha comenzado. Atresplayer ha anunciado que la sexta edición del talent show se estrenará el próximo mes de septiembre, aunque por el momento no ha concretado el día exacto de su lanzamiento. El programa volverá a reunir a una nueva promoción de reinas que competirán por hacerse con el título de nueva superestrella drag española y el premio de 50.000 euros.

Al frente del formato repetirá Supremme de Luxe, que volverá a ejercer de maestra de ceremonias en una edición que también mantendrá intacto su jurado. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking seguirán siendo los encargados de valorar el trabajo de las concursantes a lo largo de la competición.

'Drag Race España' incorporará cambios en su sexta edición

La principal novedad anunciada por Atresmedia pasa por la incorporación de giros inéditos en la mecánica del concurso. La compañía no ha desvelado en qué consistirán estos cambios, aunque sí adelanta que las nuevas reglas introducirán sorpresas que influirán en el desarrollo de la competición y en el futuro de las participantes.

Como en anteriores temporadas, las concursantes tendrán quede distinta naturaleza, desde pruebas de. Cada entrega culminará con la tradicional, donde las aspirantes mostrarán sus mejores "looks" antes de conocer el veredicto del jurado y enfrentarse al habitual "lip sync a vida o muerte", del que saldrá la eliminada de la semana.

La sexta edición llega después de una quinta temporada que, según destaca Atresmedia, rompió varios récords dentro de la franquicia. La plataforma asegura que el estreno registró el mejor arranque de la historia de 'Drag Race España', mientras que el especial 'Meet the Queens' fue el más visto hasta la fecha y la temporada obtuvo la mejor valoración de todas las ediciones emitidas hasta el momento.

Producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios, 'Drag Race España' afronta así una nueva etapa con el objetivo de seguir ampliando el universo del formato y encontrar a la reina que sucederá a la ganadora de la quinta edición.