La 1 arrasa con un 45,5% gracias al España - Argentina de la final del Mundial 2026

Audiencias Domingo 19 de Julio de 2026
45,5%
5,7%
3,7%
3,5%
3,2%
2,7%
2,4%
1,2%
1,2%
1,1%
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Prime time
FIFA World Cup 202613.139 75,4%
Fútbol: Copa Mundial 13.396.000 75,1%
Prórroga Fútbol: Copa Mundial 14.425.000 77,6%
Imprescindibles526.000 3,0%
Luis Goytisolo: Antagonías526.000 3,0%
Me meto en un jardín 517.000 2,8%
Me meto en un jardín 491.000 2,7%
Antena 3 presenta 246.000 1,4%
Una nueva vida322.000 1,8%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T2178.000 0,4%
Cuarto milenio53.000 0,3%
Cine 5 estrellas 76.000 0,4%
Anatomía de... 74.000 0,4%
Anatomía de...103.000 0,6%
Anatomía de... 30.000 0,2%
Late night
NY: La Finalisima7.345.000 70,0%
Estudio Estadio: Mundial2.855.000 50,3%
SAC: En la mente criminal365.000 2,4%
SAC: En la mente criminal126.000 1,7%
SAC: En la mente criminal 45.000 1,1%
Documentos TV 22.000 0,7%
Una nueva vida98.000 1,5%
Cuarto milenio167.000 2,3%
Sportium Game Show65.000 2,0%
Planeta Calleja 122.000 2,1%
Gran Madrid Show17.000 0,5%
Anatomía de... 40.000 0,5%
La casa del juego de PokerStars5.000 0,1%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.331.000 14,3%
Tour de Francia 1.289.000 14,1%
Ojalá la segunda1.233.000 14,4%
NY: La Finalisima3.805.000 37,4%
Saber y ganar: Fin de semana398.000 4,3%
Grandes documentales271.000 3,1%
Desde las alturas266.000 2,9%
Australia indómita245.000 2,8%
Lugares extraordinarios del mundo 262.000 3,1%
Lugares extraordinarios del mundo 342.000 4,0%
Arqueología 3.0 237.000 2,6%
De tapas por España 275.000 2,6%
La gran aventura de la lengua española 406.000 2,6%
Multicine 1.049.000 11,5%
Multicine 2 730.000 8,6%
Multicine 3 463.000 4,4%
Home Cinema 695.000 7,6%
Home Cinema 2 501.000 5,7%
El show de Paz564.000 6,2%
Fiesta685.000 7,1%
Cine 430.000 4,8%
Cine 2 353.000 4,0%
Mañana
Agrosfera142.000 22,1%
D Corazón681.000 13,0%
Exploración de las profundidades marinas20.000 2,5%
Los conciertos de La 2 37.000 3,0%
Medina25.000 1,6%
Buenas noticias TV58.000 3,2%
Shalom60.000 3,0%
Últimas preguntas86.000 3,7%
El día del Señor215.000 7,6%
Santa misa222.000 7,8%
Pueblo de Dios 115.000 3,7%
Pueblo de Dios 80.000 2,4%
Zoom tendencias101.000 2,8%
Zoom tendencias111.000 2,6%
Flash moda71.000 1,4%
El escarabajo verde 69.000 1,1%
Mi familia en la mochila. Ruta España 90.000 1,2%
Saber y ganar: Fin de semana145.000 1,6%
Los más...55.000 3,7%
Lo mejor de cada casa51.000 3,7%
Los más divertidos animales83.000 4,0%
Centímetros cúbicos107.000 4,3%
La Voz Kids: Audiciones215.000 6,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 437.000 9,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 659.000 12,3%
La ruleta de la suerte1.312.000 17,9%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 4.000 0,7%
¡Toma salami! 16.000 2,1%
Volando voy 74.000 5,7%
Volando voy 189.000 7,8%
Viajeros Cuatro 275.000 8,5%
Viajeros Cuatro 395.000 8,4%
Love Shopping TV10.000 1,6%
Got Talent España93.000 5,8%
El precio justo197.000 6,6%
El precio justo304.000 7,3%
El precio justo460.000 6,6%
Equipo de investigación 40.000 4,8%
Equipo de investigación 71.000 4,8%
Equipo de investigación 99.000 4,2%
Equipo de investigación 151.000 5,1%
Equipo de investigación 171.000 4,8%
Equipo de investigación 175.000 3,6%
Informativos
La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' baja 1,5 puntos respecto al domingo anterior, del 20,8% al 19,3%, aunque mantiene el liderazgo con comodidad. 'Telediario fin de semana 1' se queda prácticamente igual, con una caída mínima de 0,1 puntos hasta el 15,0%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y se aleja aún más del podio con un 6,4%.
La noche del domingo ofrece los contrastes más llamativos de la jornada debido a la final del Mundial. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se desploma de forma estrepitosa: del 12,3% de hace siete días a un testimonial 1,4%, una caída de casi 11 puntos que resulta difícil de explicar sin un factor de programación competidora. En la misma línea, 'Informativos Telecinco 21:00' se hunde 7,4 puntos, del 8,6% al 1,2%, y 'laSexta noticias 20h' pierde 4,8 puntos hasta el 2,5%.
Fin de semana 24h91.000 16,5%
Fin de semana 24h349.000 16,9%
Teled. Fin semana 11.345.000 15,0%
Fin de semana 24h983.000 30,6%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.754.000 19,3%
Antena 3 noticias 2 fin de semana233.000 1,4%
Noticias Cuatro 1584.000 8,4%
El desmarque Cuatro 1521.000 5,8%
Noticias Cuatro 2399.000 3,7%
Informativos Telecinco 15:00583.000 6,4%
Informativos Telecinco 21:00193.000 1,2%
laSexta noticias 14h441.000 6,3%
La Sexta deportes 1331.000 3,7%
laSexta noticias 20h281.000 2,5%
La Sexta deportes 248.000 0,3%
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