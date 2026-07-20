La 1 arrasa con un 45,5% gracias al España - Argentina de la final del Mundial 2026

Por Redacción |

Prime time

La 1

FIFA World Cup 202613.139 75,4% Fútbol: Copa Mundial España-Argentina: Final 13.396.000 75,1% Prórroga Fútbol: Copa Mundial España-Argentina: Final 14.425.000 77,6%

La 2

Imprescindibles526.000 3,0% Luis Goytisolo: Antagonías526.000 3,0% Me meto en un jardín Álex Txikon 517.000 2,8% Me meto en un jardín Toño Pérez 491.000 2,7%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 246.000 1,4% Una nueva vida322.000 1,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T2178.000 0,4% Cuarto milenio53.000 0,3%

Telecinco

Cine 5 estrellas West side story (2021) 76.000 0,4%

laSexta

Anatomía de... El robo del códice 74.000 0,4% Anatomía de...103.000 0,6% Anatomía de... Una estafa piramidal 30.000 0,2%

Late night

La 1

NY: La Finalisima7.345.000 70,0% Estudio Estadio: Mundial2.855.000 50,3%

La 2

SAC: En la mente criminal365.000 2,4% SAC: En la mente criminal126.000 1,7% SAC: En la mente criminal SAC: Sección de análisis de conducta 45.000 1,1% Documentos TV Unidos como uno solo 22.000 0,7%

Antena 3

Una nueva vida98.000 1,5%

Cuatro

Cuarto milenio167.000 2,3% Sportium Game Show65.000 2,0%

Telecinco

Planeta Calleja Cayetano Rivera 122.000 2,1% Gran Madrid Show17.000 0,5%

laSexta

Anatomía de... Un accidente nuclear 40.000 0,5% La casa del juego de PokerStars5.000 0,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.331.000 14,3% Tour de Francia Champagnole-Plateau de Solaison 1.289.000 14,1% Ojalá la segunda1.233.000 14,4% NY: La Finalisima3.805.000 37,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana398.000 4,3% Grandes documentales271.000 3,1% Desde las alturas266.000 2,9% Australia indómita245.000 2,8% Lugares extraordinarios del mundo La Selva Negra de Alemania 262.000 3,1% Lugares extraordinarios del mundo La Cordillera de los Vosgos franceses 342.000 4,0% Arqueología 3.0 Objetos 237.000 2,6% De tapas por España Valladolid: Villa, corte y ciudad imperial 275.000 2,6% La gran aventura de la lengua española El español en el siglo XXI 406.000 2,6%

Antena 3

Multicine Ansia de vivir (2017) 1.049.000 11,5% Multicine 2 Amor a tu medida 730.000 8,6% Multicine 3 Un pincel enamorado 463.000 4,4%

Cuatro

Home Cinema Superviviente (2023) 695.000 7,6% Home Cinema 2 Ahora me ves 2 501.000 5,7%

Telecinco

El show de Paz564.000 6,2% Fiesta685.000 7,1%

laSexta

Cine La tapadera 430.000 4,8% Cine 2 Cellular 353.000 4,0%

Mañana

La 1

Agrosfera142.000 22,1% D Corazón681.000 13,0%

La 2

Exploración de las profundidades marinas20.000 2,5% Los conciertos de La 2 Ciclo sinfónico 2022-2023: Orquesta y Coro Nacionales de España 37.000 3,0% Medina25.000 1,6% Buenas noticias TV58.000 3,2% Shalom60.000 3,0% Últimas preguntas86.000 3,7% El día del Señor215.000 7,6% Santa misa222.000 7,8% Pueblo de Dios Labrea, 100 años de esperanza 115.000 3,7% Pueblo de Dios Mi mundo imaginario 80.000 2,4% Zoom tendencias101.000 2,8% Zoom tendencias111.000 2,6% Flash moda71.000 1,4% El escarabajo verde El arte de observar 69.000 1,1% Mi familia en la mochila. Ruta España Aragón 90.000 1,2% Saber y ganar: Fin de semana145.000 1,6%

Antena 3

Los más...55.000 3,7% Lo mejor de cada casa51.000 3,7% Los más divertidos animales83.000 4,0% Centímetros cúbicos107.000 4,3% La Voz Kids: Audiciones215.000 6,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Mojarra a la andaluza 437.000 9,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Arroz cremoso con gambas 659.000 12,3% La ruleta de la suerte1.312.000 17,9%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Gemelos 4.000 0,7% ¡Toma salami! París 16.000 2,1% Volando voy Montaña de Riaño y Mampodre (León) 74.000 5,7% Volando voy Comarca de Gorbeia. Álava 189.000 7,8% Viajeros Cuatro Miami 275.000 8,5% Viajeros Cuatro Fortaleza 395.000 8,4%

Telecinco

Love Shopping TV10.000 1,6% Got Talent España93.000 5,8% El precio justo197.000 6,6% El precio justo304.000 7,3% El precio justo460.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación Dietas a examen 40.000 4,8% Equipo de investigación Se busca paciente millonario 71.000 4,8% Equipo de investigación Operación Turquía 99.000 4,2% Equipo de investigación El nuevo oro 151.000 5,1% Equipo de investigación La fiebre del pelo 171.000 4,8% Equipo de investigación El negocio del vapor 175.000 3,6%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' baja 1,5 puntos respecto al domingo anterior, del 20,8% al 19,3%, aunque mantiene el liderazgo con comodidad. 'Telediario fin de semana 1' se queda prácticamente igual, con una caída mínima de 0,1 puntos hasta el 15,0%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y se aleja aún más del podio con un 6,4%.

La noche del domingo ofrece los contrastes más llamativos de la jornada debido a la final del Mundial. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se desploma de forma estrepitosa: del 12,3% de hace siete días a un testimonial 1,4%, una caída de casi 11 puntos que resulta difícil de explicar sin un factor de programación competidora. En la misma línea, 'Informativos Telecinco 21:00' se hunde 7,4 puntos, del 8,6% al 1,2%, y 'laSexta noticias 20h' pierde 4,8 puntos hasta el 2,5%.

La 1

Fin de semana 24h91.000 16,5% Fin de semana 24h349.000 16,9% Teled. Fin semana 11.345.000 15,0% Fin de semana 24h983.000 30,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.754.000 19,3% Antena 3 noticias 2 fin de semana233.000 1,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1584.000 8,4% El desmarque Cuatro 1521.000 5,8% Noticias Cuatro 2399.000 3,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00583.000 6,4% Informativos Telecinco 21:00193.000 1,2%

laSexta

laSexta noticias 14h441.000 6,3% La Sexta deportes 1331.000 3,7% laSexta noticias 20h281.000 2,5% La Sexta deportes 248.000 0,3%

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