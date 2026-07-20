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Especial Audiencias La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones

AUDIENCIAS DOMINGO 19 DE JULIO

La 1 arrasa con un 45,5% gracias al España - Argentina de la final del Mundial 2026

El partido logra casi 13,4 millones y un 75,1%, mientras que la prórroga anota 14,4 millones y un 77,6% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas.

La 1 arrasa con un 45,5% gracias al España - Argentina de la final del Mundial 2026
Por RedacciónPublicado: Lunes 20 Julio 2026 09:23 (hace 35 minutos)

Audiencias Domingo 19 de Julio de 2026

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    45,5%

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Prime time

La 1

FIFA World Cup 202613.139 75,4%

Fútbol: Copa Mundial 13.396.000 75,1%

Prórroga Fútbol: Copa Mundial 14.425.000 77,6%

La 2

Imprescindibles526.000 3,0%

Luis Goytisolo: Antagonías526.000 3,0%

Me meto en un jardín 517.000 2,8%

Me meto en un jardín 491.000 2,7%

Antena 3

Antena 3 presenta 246.000 1,4%

Una nueva vida322.000 1,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T2178.000 0,4%

Cuarto milenio53.000 0,3%

Telecinco

Cine 5 estrellas 76.000 0,4%

laSexta

Anatomía de... 74.000 0,4%

Anatomía de...103.000 0,6%

Anatomía de... 30.000 0,2%

Late night

La 1

NY: La Finalisima7.345.000 70,0%

Estudio Estadio: Mundial2.855.000 50,3%

La 2

SAC: En la mente criminal365.000 2,4%

SAC: En la mente criminal126.000 1,7%

SAC: En la mente criminal 45.000 1,1%

Documentos TV 22.000 0,7%

Antena 3

Una nueva vida98.000 1,5%

Cuatro

Cuarto milenio167.000 2,3%

Sportium Game Show65.000 2,0%

Telecinco

Planeta Calleja 122.000 2,1%

Gran Madrid Show17.000 0,5%

laSexta

Anatomía de... 40.000 0,5%

La casa del juego de PokerStars5.000 0,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.331.000 14,3%

Tour de Francia 1.289.000 14,1%

Ojalá la segunda1.233.000 14,4%

NY: La Finalisima3.805.000 37,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana398.000 4,3%

Grandes documentales271.000 3,1%

Desde las alturas266.000 2,9%

Australia indómita245.000 2,8%

Lugares extraordinarios del mundo 262.000 3,1%

Lugares extraordinarios del mundo 342.000 4,0%

Arqueología 3.0 237.000 2,6%

De tapas por España 275.000 2,6%

La gran aventura de la lengua española 406.000 2,6%

Antena 3

Multicine 1.049.000 11,5%

Multicine 2 730.000 8,6%

Multicine 3 463.000 4,4%

Cuatro

Home Cinema 695.000 7,6%

Home Cinema 2 501.000 5,7%

Telecinco

El show de Paz564.000 6,2%

Fiesta685.000 7,1%

laSexta

Cine 430.000 4,8%

Cine 2 353.000 4,0%

Mañana

La 1

Agrosfera142.000 22,1%

D Corazón681.000 13,0%

La 2

Exploración de las profundidades marinas20.000 2,5%

Los conciertos de La 2 37.000 3,0%

Medina25.000 1,6%

Buenas noticias TV58.000 3,2%

Shalom60.000 3,0%

Últimas preguntas86.000 3,7%

El día del Señor215.000 7,6%

Santa misa222.000 7,8%

Pueblo de Dios 115.000 3,7%

Pueblo de Dios 80.000 2,4%

Zoom tendencias101.000 2,8%

Zoom tendencias111.000 2,6%

Flash moda71.000 1,4%

El escarabajo verde 69.000 1,1%

Mi familia en la mochila. Ruta España 90.000 1,2%

Saber y ganar: Fin de semana145.000 1,6%

Antena 3

Los más...55.000 3,7%

Lo mejor de cada casa51.000 3,7%

Los más divertidos animales83.000 4,0%

Centímetros cúbicos107.000 4,3%

La Voz Kids: Audiciones215.000 6,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 437.000 9,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 659.000 12,3%

La ruleta de la suerte1.312.000 17,9%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 4.000 0,7%

¡Toma salami! 16.000 2,1%

Volando voy 74.000 5,7%

Volando voy 189.000 7,8%

Viajeros Cuatro 275.000 8,5%

Viajeros Cuatro 395.000 8,4%

Telecinco

Love Shopping TV10.000 1,6%

Got Talent España93.000 5,8%

El precio justo197.000 6,6%

El precio justo304.000 7,3%

El precio justo460.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación 40.000 4,8%

Equipo de investigación 71.000 4,8%

Equipo de investigación 99.000 4,2%

Equipo de investigación 151.000 5,1%

Equipo de investigación 171.000 4,8%

Equipo de investigación 175.000 3,6%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' baja 1,5 puntos respecto al domingo anterior, del 20,8% al 19,3%, aunque mantiene el liderazgo con comodidad. 'Telediario fin de semana 1' se queda prácticamente igual, con una caída mínima de 0,1 puntos hasta el 15,0%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y se aleja aún más del podio con un 6,4%.

La noche del domingo ofrece los contrastes más llamativos de la jornada debido a la final del Mundial. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se desploma de forma estrepitosa: del 12,3% de hace siete días a un testimonial 1,4%, una caída de casi 11 puntos que resulta difícil de explicar sin un factor de programación competidora. En la misma línea, 'Informativos Telecinco 21:00' se hunde 7,4 puntos, del 8,6% al 1,2%, y 'laSexta noticias 20h' pierde 4,8 puntos hasta el 2,5%.

La 1

Fin de semana 24h91.000 16,5%

Fin de semana 24h349.000 16,9%

Teled. Fin semana 11.345.000 15,0%

Fin de semana 24h983.000 30,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.754.000 19,3%

Antena 3 noticias 2 fin de semana233.000 1,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1584.000 8,4%

El desmarque Cuatro 1521.000 5,8%

Noticias Cuatro 2399.000 3,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00583.000 6,4%

Informativos Telecinco 21:00193.000 1,2%

laSexta

laSexta noticias 14h441.000 6,3%

La Sexta deportes 1331.000 3,7%

laSexta noticias 20h281.000 2,5%

La Sexta deportes 248.000 0,3%

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