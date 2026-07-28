Ángela descubre que Máximo de Buenaventura es su padre en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' supondrá un punto de inflexión para Ángela (Marta Costa). Después de semanas de desencuentros con Máximo (Javier Lago), la joven descubrirá por accidente el secreto que todos le habían ocultado: el duque es su padre. Paralelamente, Martina (Amparo Piñero) y Adriano (Ibrahim Al Shami J.) dejarán de reprimir sus sentimientos y darán un paso decisivo en su historia de amor.

Tras el bofetón recibido de Tomasa (Babeth Ripoll), Petra (Marga Martínez) opta por no responder. Lejos de mostrar arrepentimiento, su hermana justifica su comportamiento asegurando que se ha convertido en la persona que es por culpa de ella, dejando claro que el resentimiento que arrastra desde hace años sigue más vivo que nunca.

Mientras tanto, la felicidad vuelve poco a poco a La Promesa gracias a la recuperación de la hija de María Fernández (Sara Molina). Todos celebran que la pequeña vaya a llamarse Jana, un emotivo homenaje que llena de emoción a la familia y al servicio. Sin embargo, Carlo (Jose Miguel Blanco) continúa muy afectado por el beso que presenció entre María y Samuel (Daniel Schröder). La joven percibe que algo le preocupa e intenta averiguar qué ocurre, aunque él decide guardar silencio y ocultarle la verdadera razón de su inquietud.

Ángela en una escena de 'La promesa'

El gran secreto de Máximo sale a la luz

La tensión tampoco desaparece entre Máximo y Ángela. Padre e hija (aunque ella todavía lo desconoce) vuelven a enfrentarse en una discusión que acaba obligando a Curro (Xavi Lock) a intervenir para separarlos y evitar que la situación vaya a más.

En paralelo, la guerra declarada en el servicio continúa escalando. Las cocineras siguen gastándole bromas a Julio (Christian Mulas) escondiendo verduras en sus platos, sabiendo que las detesta. Ricardo (Carlos de Austria) les advierte de que esas jugarretas pueden acabar trayendo graves consecuencias, pero la conversación es escuchada por Cristóbal (Fernando Coronado), que descubre lo que está ocurriendo y deberá decidir cómo actuar.

Por otro lado, Martina sorprende a Adriano en plena noche y ambos, incapaces de seguir ocultando lo que sienten, terminan haciendo el amor, consolidando definitivamente una relación que hasta ahora habían intentado mantener bajo control.

El capítulo culmina con una de las escenas más importantes de las últimas semanas. Máximo confiesa a Leocadia (Isabel Serrano) cuál es su verdadero objetivo: llevarse a Ángela para alejarla de la influencia que ella ejerce sobre su hija. Lo que ninguno de los dos imagina es que Ángela escucha la conversación escondida. Así, de la forma más inesperada y dolorosa, descubre que Máximo es en realidad su padre, una revelación que promete cambiar para siempre su vida y el equilibrio de La Promesa.