La hija de María Fernández mejora y ya está fuera de peligro en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

Después del esperado beso que ambos compartieron en los jardines, el próximo capítulo de 'La promesa' mostrará las consecuencias de ese intenso momento. Manuel (Arturo García Sancho) intentará dar marcha atrás, pero Julieta (Vera Asunción) dejará claro que sus sentimientos son correspondidos. Paralelamente, María Fernández (Sara Molina) y Carlo (Jose Miguel Blanco) recibirán por fin la noticia que llevaban días esperando: su hija ha superado el momento más crítico y ya no corre peligro.

Tras el beso, Manuel se siente incapaz de ocultar su remordimiento y decide disculparse con Julieta por haberse dejado llevar. Sin embargo, la respuesta de la joven despeja cualquier duda. Lejos de arrepentirse, vuelve a besarlo, confirmando que ella también desea seguir adelante con una relación que ambos saben imposible.

Mientras tanto, la tensión acumulada durante los últimos días empieza a disiparse en torno a la hija de María Fernández. La mejoría de la pequeña es evidente, ya que comienza a alimentarse y a descansar con normalidad. Finalmente, el doctor Peribáñez confirma la noticia que todos ansiaban escuchar: la bebé está fuera de peligro. La alegría se extiende por toda La Promesa, poniendo fin a una de las situaciones más angustiosas vividas recientemente en el palacio.

Máximo y Leocadia en una escena de 'La promesa'

Máximo revela el verdadero motivo de su regreso

Por otro lado, la vista de Adriano (Ibrahim Al Shami J.) sigue mejorando poco a poco y logra comprobar con sus propios ojos aquello que Curro (Xavi Lock) quería enseñarle, aunque las consecuencias de ese descubrimiento todavía están por verse.

En el servicio, la convivencia continúa deteriorándose. Tomasa (Babeth Ripoll) sigue reprendiendo a sus compañeros por cualquier nimiedad, una actitud que empieza a preocupar seriamente a Teresa (Andrea Del Río) y Cristóbal (Fernando Coronado), convencidos de que la situación puede terminar estallando en cualquier momento. Petra (Marga Martínez) intenta mediar y pide a su hermana que rebaje el tono con el resto de trabajadores, pero la respuesta de Tomasa es tajante y cargada de agresividad: deja claro que ya no acepta ningún consejo por su parte.

Por su parte, Manuel y Julieta apenas consiguen ocultar la atracción que sienten el uno por el otro. Aunque ambos intentan mantener las apariencias, la tensión entre ellos resulta cada vez más evidente. Sin embargo, Ciro (Juan Perales) permanece completamente ajeno a lo que está ocurriendo, demasiado centrado en sí mismo como para percatarse de lo que sucede delante de sus ojos.

La jornada concluye con una revelación inesperada. Mientras observa desde la distancia a Ángela (Marta Costa) y Curro, Máximo (Javier Lago) decide sincerarse con Leocadia (Isabel Serrano) y le confiesa cuál fue el verdadero motivo que lo llevó a regresar a La Promesa: conocer a su hija. Una confesión que amenaza con cambiar por completo el rumbo de la historia.