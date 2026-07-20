Manuel y Julieta se besan mientras la hija de María lucha por su vida en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará el martes 21 de julio después de que la serie no se emitiera este lunes por la programación especial dedicada a la celebración de España como campeona del Mundial 2026, supondrá un antes y un después para Manuel y Julieta. Tras semanas luchando contra sus sentimientos, ambos acabarán cruzando una línea de la que difícilmente podrán dar marcha atrás. Además, la salud de la hija de María Fernández ofrece por fin un motivo para la esperanza.

Después del duro enfrentamiento entre María Fernández (Sara Molina) y Samuel (Daniel Schröder) por la propuesta de bautizar a la pequeña, Carlo (Jose Miguel Blanco) consigue calmar a la joven madre. Una vez recuperada la serenidad, María reconoce que reaccionó impulsivamente y decide pedir perdón al sacerdote, poniendo fin al desencuentro entre ambos.

Mientras tanto, Máximo (Javier Lago) continúa intentando convencer a Curro (Xavi Lock) para que acepte trabajar junto a él una vez se celebre su boda con Ángela (Marta Costa). La propuesta sigue generando opiniones enfrentadas dentro de La Promesa. Alonso (Manuel Regueiro) considera que puede ser una gran oportunidad para el joven, mientras que Ángela sigue mostrando sus reservas. Tampoco Leocadia (Isabel Serrano) ve con buenos ojos la influencia que el duque empieza a ejercer en el palacio y hace todo lo posible por mantener las distancias con él. Lorenzo (Guillermo Serrano), por su parte, tampoco oculta su malestar ante una oferta que podría alterar el equilibrio de poder en la familia.

Julieta y Manuel en los jardines de La Promesa

Manuel y Julieta ya no pueden seguir ocultando sus sentimientos

En paralelo, Martina (Amparo Piñero) decide ayudar a Julieta (Vera Asunción) en uno de los momentos más complicados de su vida. La joven le entrega un método anticonceptivo con el objetivo de impedir que los planes de Ciro (Juan Perales) de formar una familia lleguen a hacerse realidad. Además, aprovecha para hablar con Petra (Marga Martínez) e intentar averiguar si fue ella quien los sorprendió besándose a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) y a ella. Sin embargo, la conversación no le permite sacar ninguna conclusión clara.

El malestar también continúa creciendo entre el servicio. Los continuos privilegios de los que disfrutan Julio (Christian Mulas) y Tomasa (Babeth Ripoll) provocan un profundo resquemor entre los trabajadores de La Promesa. Aun así, Máximo resta importancia a las quejas de sus propios criados y no parece dispuesto a cambiar la situación.

En medio de tanta tensión, llega una noticia que devuelve la esperanza a la familia de María Fernández. El doctor comunica que la bebé está luchando con todas sus fuerzas y que haber logrado sobrevivir hasta ese momento constituye un buen pronóstico para su recuperación, una noticia que llena de alivio a todo el palacio.

El capítulo culmina con la escena más esperada de las últimas semanas. Para evitar compartir la noche con Ciro, Julieta inventa una excusa y abandona el palacio en secreto. En la oscuridad de los jardines de La Promesa, Manuel (Arturo García Sancho) la espera. Allí, lejos de todas las miradas, ambos dejan de reprimir sus sentimientos y se besan por primera vez, iniciando una relación clandestina que promete cambiar el destino de los dos para siempre.