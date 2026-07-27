Por Fidel Conejero |

El capítulo de 'La promesa' del martes 28 de julio estará marcado por un emotivo homenaje a Jana (Ana Garcés) y por un nuevo enfrentamiento entre las hermanas Arcos. Mientras María Fernández (Sara Molina) toma una decisión muy especial sobre el futuro de su hija, Petra (Marga Martínez) sufrirá una nueva humillación a manos de Tomasa (Babeth Ripoll). Además, Carlo (Jose Miguel Blanco) continúa sin recuperarse del impacto que le produjo descubrir el beso entre Samuel (Daniel Schröder) y María.

Después de presenciar la escena entre el sacerdote y la madre de su hija, Carlo permanece completamente conmocionado. Incapaz de apartar de su cabeza lo que vio, tendrá que decidir si guarda silencio o si da a conocer un secreto que podría cambiar la vida de ambos para siempre.

Mientras tanto, Ciro (Juan Perales) continúa interpretando a la perfección el papel que ha diseñado junto a Lorenzo (Guillermo Serrano). En la biblioteca, finge implicarse por completo en el manual de averías que está preparando junto a Manuel (Arturo García Sancho) y Julieta (Vera Asunción), consiguiendo que ambos confíen cada vez más en él. Sin embargo, tras esa actitud colaboradora se esconde una traición que continúa tomando forma.

Tomasa abofetea a Petra en una escena de 'La promesa'

Petra y Tomasa llevan su enfrentamiento hasta un punto de no retorno

En paralelo, Ricardo (Carlos de Austria) ofrece su apoyo a Petra, consciente del difícil momento que atraviesa desde la llegada de su hermana. El mayordomo sabe que Tomasa está haciendo todo lo posible por complicarle la vida y quiere demostrarle que no está sola.

Al mismo tiempo, Martina y Adriano (Ibrahim Al Shami J.) siguen disfrutando de su historia de amor durante la ausencia de Jacobo (Gonzalo Ramos), mientras Carlo continúa sin encontrar la manera de afrontar el secreto que ahora guarda.

La emoción llega cuando María Fernández comunica el nombre que ha elegido para su hija. Después de todo lo ocurrido, decide llamarla Jana, un homenaje a su íntima amiga cargado de simbolismo que emociona a quienes la rodean.

Sin embargo, el capítulo concluye con un episodio especialmente duro. Petra decide enfrentarse a Tomasa por la trampa que le tendió delante de Leocadia, pero la conversación termina de la peor manera posible. Lejos de arrepentirse, Tomasa responde propinándole un bofetón que deja a Petra completamente humillada ante todos, agravando todavía más un conflicto familiar que parece no tener solución.