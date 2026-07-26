Por Fidel Conejero |

Tras los últimos acontecimientos, el próximo capítulo de 'La promesa' traerá nuevos giros sentimentales y una peligrosa conspiración que comienza a tomar forma. Mientras Samuel (Daniel Schröder) y María Fernández (Sara Molina) se dejan llevar por sus sentimientos sin imaginar que alguien los observa, Ciro empieza a ejecutar el plan que ha diseñado junto a Lorenzo para hacerse con el control de la empresa de Manuel (Arturo García Sancho). Además, la convivencia en el servicio alcanza un punto crítico por culpa de Tomasa.

Después de mostrarse especialmente cordial, Ciro (Juan Perales) sorprende a Manuel y Julieta (Vera Asunción) con una propuesta de trabajo. El joven les plantea elaborar un manual para solucionar averías, una idea que entusiasma a ambos y en la que Julieta se encargará de realizar las ilustraciones. Lo que ninguno de los dos sospecha es que esa aparente colaboración forma parte de un plan mucho más ambicioso.

De hecho, Ciro y Lorenzo (Guillermo Serrano) celebran que su estrategia haya arrancado exactamente como esperaban. Ambos brindan convencidos de que todo está saliendo según lo previsto y el capitán promete ayudar a su aliado a hacerse con las riendas del negocio de Manuel, dando un importante paso en una conspiración que podría cambiar el futuro de la empresa.

Candela y Simona en una escena de 'La promesa'

Samuel y María ya no pueden ocultar lo que sienten

Mientras tanto, el ambiente continúa siendo irrespirable entre el servicio. Petra (Marga Martínez) lamenta profundamente las continuas jugarretas de Tomasa (Babeth Ripoll), mientras Pía (María Castro) y Ricardo (Carlos de Austria) reconocen que la situación se ha vuelto insostenible y siguen sin comprender por qué la hermana de Petra ha decidido convertirles la vida en un auténtico infierno.

Las cocineras, cansadas de los desplantes de Julio (Christian Mulas), deciden devolverle una de sus humillaciones preparando col hervida, sabiendo perfectamente que el señor de Buenaventura detesta las verduras. Sin embargo, la pequeña venganza no hace más que provocar nuevas protestas y aumenta todavía más la tensión en las cocinas. Paralelamente, la actitud autoritaria de Tomasa se vuelve cada vez más tiránica, obligando a Cristóbal (Fernando Coronado) a intervenir para evitar que los enfrentamientos vayan a más.

En otro frente, Alonso (Manuel Regueiro) teme que la influencia de Máximo (Javier Lago) termine convenciendo a Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) de abandonar La Promesa, aunque intenta asumir que, tarde o temprano, los jóvenes deberán emprender su propio camino. Curiosamente, los intentos de Leocadia por abrirle los ojos a Ángela sobre las verdaderas intenciones del duque no surten efecto y, para sorpresa de todos, la joven sale en defensa de su padre.

Además, Martina (Amparo Piñero) y Adriano (Ibrahim Al Shami J.) disfrutan de unos días de felicidad aprovechando la ausencia de Jacobo (Gonzalo Ramos). Pero el momento más impactante llega al final del capítulo. Después de todo lo vivido con la enfermedad de su hija, María Fernández y Samuel terminan besándose y ambos corresponden a ese sentimiento. Sin embargo, cuando creen estar solos, Carlo (Jose Miguel Blanco) presencia la escena, convirtiéndose en el inesperado testigo de un beso que puede cambiarlo todo