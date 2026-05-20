Por Fidel Conejero |

La tensión continúa creciendo en 'La promesa' en el capítulo del jueves 21 de mayo que estará marcado por secretos familiares, confesiones inesperadas y decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes. Tras la revelación sobre la verdadera identidad de Vera (Ángela Echaniz), el palacio queda completamente revolucionado.

La noticia impacta de lleno a toda la familia después de descubrirse que Vera es en realidad Mercedes de Carril, hija de los duques de Carril. La situación obliga a Manuel (Arturo García Sancho) a reconocer que ya conocía la verdad desde hace tiempo, algo que no sienta nada bien al resto. Ante el riesgo de escándalo, Alonso (Manuel Regueiro) exige absoluta discreción para evitar que la noticia trascienda fuera de La Promesa.

Mientras tanto, en la zona de servicio, Vera decide sincerarse también con sus compañeros y revelarles su verdadero origen. La confesión provoca una fuerte reacción en Cristóbal (Fernando Coronado), que no oculta su indignación tras conocer quién es realmente la joven.

En paralelo,celebra ladedespués delsufrido en el palacio. Aprovechando el momento, Vera también decide contarle toda la verdad al joven y le confiesa que pertenece a una familia ducal.

Otro de los focos principales del episodio estará en Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa), que toman la decisión de viajar juntos a Madrid para enfrentarse directamente a la Corte y tratar de resolver la delicada situación que atraviesan.

Antes de la partida, Alonso entrega en secreto a Curro una carta dirigida al rey que podría convertirse en su último recurso en caso de que las cosas no salgan bien durante su estancia en Madrid.

Por otro lado, Julieta (Vera Asunción) continúa muy dolida con Manuel después de descubrir que le ocultó información relacionada con la estafa del duque de Carril (Jesús Cabrero). La falta de confianza amenaza con romper definitivamente la relación entre ambos.

Ciro, junto con Manuel y Alonso en 'La promesa'

Ciro exige a Alonso y Manuel la devolución inmediata de su dinero

En la zona de servicio, Estefanía (Luna Gallego) sigue alimentando su mentira sobre el embarazo y vuelve a fingir un mareo para acercarse físicamente a Carlo (Jose Miguel Blanco). Sin embargo, el comportamiento de la joven empieza a despertar todavía más sospechas en María Fernández (Sara Molina).

Además, el episodio dejará una de las confesiones más duras de las últimas semanas. Ricardo (Carlos de Austria) decide sincerarse con Petra (Marga Martínez) y le revela que fue él quien mató accidentalmente a Ana, asegurando además que Santos (Manu Imízcoz) lleva demasiado tiempo cargando con ese secreto.

Por su parte, Pía (María Castro) opta finalmente por no contarle a Curro toda la verdad sobre la implicación de Leocadia (Isabel Serrano) con el asesinato de Jana (Ana Garcés) antes de su marcha a Madrid, convencida de que el joven ya soporta demasiada presión.

El capítulo se cierra además con un nuevo enfrentamiento económico, ya que Ciro (Juan Perales) exige a Alonso y Manuel la devolución inmediata de su dinero, convencido de que la estafa del duque de Carril fue una represalia directa relacionada con Vera.