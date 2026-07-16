La vida de la hija de María pende de un hilo y Samuel propone bautizarla en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' del viernes 17 de julio estará marcado por la angustia que sigue rodeando a la hija de María Fernández, cuyo estado mantiene en vilo a todos los habitantes de La Promesa. Mientras la joven se aferra a cualquier esperanza para salvar a la pequeña, Curro recibe una inesperada propuesta laboral que amenaza con alterar sus planes de futuro junto a Ángela. Además, Julieta toma una decisión desesperada para evitar convertirse en madre.

La tensión continúa creciendo entre el servicio y los criados de Máximo (Javier Lago). Lejos de rebajar sus exigencias, Julio (Christian Mulas) y Tomasa (Babeth Ripoll) preparan nuevas jugarretas contra los trabajadores de La Promesa, a quienes consideran unos completos ineptos. En esta ocasión, ambos reclaman disfrutar del mismo menú que los señores, una exigencia que provoca la incredulidad de cocineras y doncellas. Sin embargo, lo que más sorprende a todos es el cambio de actitud de Tomasa, cuya frialdad hacia Petra (Marga Martínez) resulta cada vez más evidente.

Mientras tanto, Alonso (Manuel Regueiro) sigue incapaz de liberarse del sentimiento de culpa por lo ocurrido durante el parto de María Fernández (Sara Molina). El marqués teme que, si la recién nacida no consigue salir adelante, cargará para siempre con la responsabilidad de su muerte. La angustia también consume a la madre de la pequeña, que, completamente desesperada, reza a Jana (Ana Garcés) con la esperanza de que pueda obrar un milagro y salvar la vida de su hija.

Curro y Máximo en una escena de 'La promesa'

Curro recibe una propuesta que vuelve a enfrentarlo con Ángela

Por otro lado, Julieta (Vera Asunción) decide buscar la ayuda de Martina (Amparo Piñero) para afrontar una situación cada vez más complicada. Después de que Ciro (Juan Perales) le planteara su deseo de tener un hijo, la joven intenta encontrar una forma de evitar quedarse embarazada, consciente de que sus sentimientos por Manuel hacen imposible dar ese paso con su marido.

En paralelo, Máximo sorprende a Curro (Xavi Lock) con una propuesta que podría cambiar por completo su futuro. El duque le ofrece convertirse en su segundo, una oportunidad profesional que no tarda en generar un nuevo foco de tensión con Ángela (Marta Costa). Aunque Curro le pide que confíe en las intenciones de Máximo y le conceda una oportunidad, ella acepta con muchas reservas, incapaz de ocultar sus dudas sobre las verdaderas intenciones del aristócrata.

Además, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) continúa dándole vueltas al beso que compartió con Martina. Convencido de que Petra fue quien los descubrió, no deja de preguntarse si la antigua ama de llaves guarda ese secreto o si está esperando el momento oportuno para utilizarlo.

El capítulo concluye con otro momento especialmente duro para María Fernández. Ante el empeoramiento de la pequeña, Samuel (Daniel Schröder) plantea la posibilidad de bautizarla por si finalmente no logra sobrevivir. La propuesta, lejos de reconfortar a la madre, provoca un estallido de ira alimentado por el miedo a perder a su hija, poniendo de manifiesto el enorme sufrimiento que atraviesa toda la familia.