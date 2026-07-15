La hija de María empeora y el médico da las peores noticias en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por el delicado estado de la hija de María Fernández, cuyo pronóstico se vuelve cada vez más preocupante. Mientras el doctor apenas ofrece esperanzas a la familia, Leocadia empieza a asumir que su influencia en La Promesa ya no es la de antes. Además, el reencuentro entre Petra y Tomasa deja claro que las heridas entre las dos hermanas siguen completamente abiertas.

La tensión entre Petra (Marga Martínez) y Tomasa aumenta tras su esperado cara a cara. Lejos de producirse un acercamiento, la conversación deriva rápidamente en un intercambio de duros reproches. Tomasa no está dispuesta a olvidar lo ocurrido hace quince años y hace responsable a su hermana de todo lo sucedido, dejando patente que una reconciliación todavía parece muy lejana.

Mientras tanto, el estado de la hija de María Fernández (Sara Molina) continúa agravándose. El médico comunica a la familia que las esperanzas de recuperación son escasas, una noticia que sume en la angustia tanto a sus padres como al resto de habitantes de La Promesa. Alonso (Manuel Regueiro) tampoco logra sobreponerse a la culpa por haber asistido el parto y teme que cualquier error cometido aquel día haya podido desencadenar la grave infección que sufre la recién nacida. Tanto Manuel (Arturo García Sancho) como Curro (Xavi Lock) intentan aliviar el peso que carga el marqués, aunque resulta incapaz de perdonarse.

Tensión en el servicio de La Promesa

Leocadia pierde autoridad dentro de La Promesa

En paralelo, Jacobo (Gonzalo Ramos) toma una decisión definitiva respecto a su familia. Después de hablar con Martina (Amparo Piñero), decide viajar solo para visitarlos y convence a la joven de que lo mejor es que permanezca en La Promesa. La despedida entre ambos, lejos de ser afectuosa, está marcada por la frialdad y la distancia que se ha instalado en su relación durante las últimas semanas.

Por otro lado, Julio (Christian Mulas) y Tomasa continúan enfrentándose al servicio desde su llegada al palacio. Durante una nueva muestra de desprecio hacia los trabajadores, exigen ocupar los asientos junto a Cristóbal (Fernando Coronado) durante la comida, obligando a Pía (María Castro) y Teresa (Andrea Del Río) a ceder su lugar. La decisión provoca un profundo malestar entre los empleados, que empiezan a cansarse de la actitud de los invitados.

La situación tampoco pasa desapercibida para Leocadia (Isabel Serrano). La señora de Figueroa observa con creciente indignación cómo su autoridad dentro de La Promesa pierde fuerza. La presencia de Máximo (Javier Lago) y las continuas exigencias del duque evidencian que su capacidad para imponer su criterio ya no es la misma, una realidad que la inquieta profundamente.

Durante la cena de gala organizada en honor a Máximo, Ciro (Juan Perales) y Lorenzo (Guillermo Serrano) aprovechan la conversación para sembrar dudas sobre lo ocurrido con María Fernández. El duque queda completamente sorprendido al descubrir que fue el propio Alonso quien asistió el parto de la joven.