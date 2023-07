Por Franc Recio Martínez |

Bárbara Rey ha vuelto a estar de actualidad esta semana en Telecinco de forma indirecta. La exvedette ha protagonizado algunos temas de tertulia en diferentes formatos de la cadena, como el 'Deluxe', donde se puso de nuevo sobre la mesa su noche de amor con Chelo García-Cortés. Para desmentir una información de este asunto ha conectado este domingo 2 de julio con 'Fiesta' mostrándose bastante indignada.

El pasado viernes, José Manuel Parada se sometió al polígrafo de Conchita y. En la última entrega de la semana de 'Fiesta', Rey quiso negar este dato a través de Pipi Estrada , pero finalmente ha acabado hablando por teléfono directamente con el magacín presentado por Emma García para aclarar qué pasó cuando el tertuliano la ha llamado.

Bárbara Rey se ha mostrado muy molesta por las informaciones dadas sobre ella y ha recalcado que tan solo hubo un encuentro sexual a solas con Chelo García-Cortés: "Solo fue esa vez. Yo no sé de donde sacan lo de las seis noches. Si ya he admitido que hubo una noche de amor, ¿por qué no iba a admitir que hubo más?", expresaba ante los espectadores de Telecinco.

Ante su testimonio, Parada insistía en que él había visto alguno de esos encuentros. Era entonces cuando Rey lanzaba una impactante confesión ante la audiencia de Telecinco: "Hubo una orgía y no vamos a contar más historias de eso. Luego, Chelo y yo tuvimos la historia que tuvimos. No ha pasado nada más porque nunca he tenido atracción por las mujeres", comentaba en el formato para zanjar el asunto.