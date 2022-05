Belén Esteban, cansada y con dolores tras su operación por la fractura de tibia y peroné

Tras haberse fracturado la tibia y el peroné en directo por una caída al intentar imitar una prueba de 'Supervivientes 2022' en la que tenía que aguantar colgada de una barra en 'Sálvame', Belén Esteban fue finalmente intervenida el pasado viernes 6 de mayo en el Hospital de la Luz de Madrid.

La caída de Belén Esteban en 'Sálvame'

'Socialité' acudió a la puerta del hospital para estar al tanto de la evolución de la colaboradora. Según pudieron informar, la de Paracuellos sigue ingresada en el hospital. A pesar de que la operación salió bien, la colaboradora ha pasado una noche llena de dolores y se encuentra muy cansada. Además, aunque está agradecida por las muestras de cariño y la atención de los suyos, se encuentra muy ausente.

"Para ella era muy importante el poder operarse porque era el inicio de un camino. A ella lo que le agobiaba eran esos problemas que tuvo al principio donde se retrasaba la operación", comentó María Patiño, añadiendo que aún no ha podido comunicarse con su amiga. "No la he llamado, pero estaría segura de que tiene el teléfono desconectado", afirmó, dejando claro que, aunque esté moralmente tocada, está segura de que se recuperará.

Los problemas previos a la operación

Esteban fue intervenida 11 días después de la terrible caída. Esta larga espera que tuvo en vilo a la colaboradora fue debida a una heridas que no acababan de cicatrizarse. A pesar de ello, su marido Miguel Marcos aseguró al finalizar la operación que todo había salido bien. Aún le quede un largo camino de rehabilitación para recuperarse por completo y poner fin a sus terribles dolores, pero lo peor parece haber pasado.