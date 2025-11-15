Por Beatriz Prieto |

"Hoy no es un día fácil para mí", avanzaba Belén Esteban, al iniciar la emisión de 'No somos nadie' de este viernes 14 de noviembre, consciente de que era su último programa hasta la fecha. Por ese motivo, el equipo se volcó con su "Patrona", que no pudo contener las lágrimas en su despedida antes de poner rumbo a 'Top Chef', concurso de Televisión Española cuyas grabaciones arrancarán este lunes 17 de noviembre, con Esteban entre sus doce concursantes.

Belén Esteban rompe a llorar en su último día en 'No somos nadie' antes de trabajar en 'Top Chef'

En los últimos minutos del programa, Carlota Corredera se llevaba a la colaboradora frente al pantallón, para ver el vídeo que le dedicaban sus compañeros, donde repasaron sus mejores momentos: "Belén se nos va una temporada, abandona el barco en plena travesía por un motivo que nos duele pero también que nos enorgullece: se va un momento a Televisión Española, es la estrella de 'Top Chef'". "Gracias por todo, Belén, eres toda una referente para mucha gente y ahora también vas a empezar a serlo en la cocina", continuaba el vídeo, donde el equipo aseguraba que "estamos muy orgullosos de ti, de tu esfuerzo y de la diversión y el gamberrismo que representas".

"Confiamos en ti, esperamos que ganes y, si no, aquí te recogemos en la que es, y volverá a ser, después de tanto cocinar, tu casa, tu pisito", concluyó el vídeo. "Muchísimas gracias. Os quiero muchísimo a todos. Voy a echarlo de menos, pero lo necesito", confesaba Esteban, de quien Corredera apuntó de forma acertada que "tú tienes ganas de una nueva aventura". "Sí, porque valgo para muchas cosas más y estoy en un momento en el que quiero hacer otras cosas. Y quiero un poco descansar y ocuparme de lo que me tengo que ocupar: primero de mi madre, de mi hija que la tengo lejos y de mi marido, pero sobre todo por mí", reconoció la colaboradora.

Belén Esteban se emociona con las palabras de Anabel Pantoja en 'No somos nadie'

"Quiero descansar un poco"

La colaboradora también desveló con humor que ", se entretiene mucho viendo el programa", para después declarar que "quiero dar las gracias a todos, no quiero dejar a nadie. Peroy ayer me despedí de ella y no quería despedirse". "Os voy a echar de menos a todos", añadió Esteban, a quien Corredera le preguntó "qué vamos a hacer nosotros sin ti"., respondió la colaboradora, que apostó por la propia presentadora como sustituta.

"Creo que hay gente muy buena y hay que dejar entrar a más gente. Yo no quiero engañar a nadie: me voy a 'Top Chef' y después quiero descansar un poco", reconoció la colaboradora, dejando así en el aire su regreso. "No estoy nada triste hoy, porque te vas a 'Top Chef' y para mí es un orgullo", admitió Corredera, para después apostar por que "lo vas a hacer genial, que vas a mostrarnos a una Belén que no está en su hábitat, que también está muy bien". "De pronto vas a volar sola, pero sabes que esta es tu casa y te esperamos", añadió la gallega.

Belén se va... pero no todo es tristeza ?????

La presentadora sorprendió entonces a su compañera con un cariñoso mensaje de Anabel Pantoja que desató las lágrimas de la madrileña: "Has cerrado una etapa, una etapa muy importante en la que has sido muy feliz, has pasado baches y en la que hemos estado todos contigo. Ahora empiezas una etapa preciosa, una aventura increíble que, además, voy a catar yo bien". Una recta final en la que Esteban también quiso "mandar un beso muy fuerte a mis jefes, que han confiado siempre en mí, a Óscar y Adrián", antes de despedirse del programa con su más que conocido "hasta luego, Mari Carmen": "Gracias por todo lo que hemos vivido y gracias toda la gente por el cariño".