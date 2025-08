Belén Esteban y María Patiño, dos iconos televisivos: Una radiografía de la evolución del corazón

Por Héctor Alabadí |

Belén Esteban y María Patiño en sus inicios en televisión

Hablamos con estasque forman parte de la historia de la televisión española. Desde sus primeros pasos con Ana Rosa Quintana hastao su salto a la cadena pública con ' La familia de la tele ', ambas han formado una extraña pareja que derrocha espontaneidad, carácter y verdad. Belén Esteban , una celebrity que se ha asentado como colaboradora, y María Patiño , periodista de vocación, han sabido evolucionar y actualizarse sin perder su autenticidad. Y sí, lo digo, son las reinas del meme.

¿Cómo recordáis vuestro primer encuentro como periodista y famosa? ¿Qué pensasteis la una de la otra?

Esteban: María, cuéntales nuestra historia de amor.

Patiño: Nuestra historia de amor empezó con ella embarazada, cuando estaba con Jesulín de Ubrique, y yo también embarazada iba con mi alcachofa para Europa Press. En ese momento, vivía en Sevilla y cubría la zona Andalucía. Y Belén no me caía bien.

Esteban.: Me la gané.

Patiño.: Realmente, lo que ella contaba era verdad y lo descubrí con el paso del tiempo a raíz de la separación.

Esteban: María era una pesada. Llegaba a Santa Justa con mi tripita y me hacía unas preguntas que no veas. Tardamos en hacernos amigas porque ella era muy crítica conmigo.

En las dos últimas décadas, tanto la televisión como el mundo del corazón han cambiado muchísimo, ¿cómo creéis que ha evolucionado la prensa rosa desde vuestros inicios en el programa 'Sabor a ti' hasta la actualidad?

Patiño: Se trata de un análisis muy complejo, pero ha habido una variación en cuanto a los personajes. Actualmente, los influencers tienen su espacio y antes no existía ese concepto. Después, la incorporación de personajes que comparten espacio con periodistas, que me ha parecido enriquecedor. Yo no siento que sea una María tan diferente, sigo siendo tan pasional como antes.

Esteban: Ahora nos movemos en un mundo de influencers, youtubers... Yo he ido a photocalls y no conocía a nadie. Hace veintitantos años, me acuerdo que la duquesa de Alba o Jesulín eran los personajes que interesaban. O Isabel Pantoja, que es de siempre.

Belén Esteban junto a Inés Ballester en su debut como colaboradora en 'El bus'

Belén, tu primera aparición catódica como colaboradora fue en el reality show 'El bus'. ¿Imaginaste entonces o alguna vez que podías tener una trayectoria tan larga en televisión?

Esteban.: Nunca, nunca. Yo hice la exclusiva en Hola y me llamaron de 'El bus'. La verdad es que fue muy bien, pero estaba muy nerviosa. Luego ya pasé con Ana Rosa Quintana en Antena 3 y me fui con ella a Telecinco.

Patiño: Y yo me quedé allí. Ahí perdimos la relación, hablábamos de manera muy puntual. Al final el día a día es la rutina, pero después volvimos a reencontrarnos y hasta hoy.

Ana Rosa Quintana me dio una oportunidad, pero el personaje soy yo

¿Qué papel juega Ana Rosa Quintana en vuestra construcción como personajes televisivos?

Esteban: Hombre, Ana Rosa me dio una oportunidad y siempre le estaré agradecida. Pero el personaje soy yo, Belén Esteban, que me lo he currado para tener mi nombre propio. Ya no soy la ex de nadie. Para mí es un orgullo decir que he trabajado con ella y con Jorge Javier Vázquez, pero me siento orgullosa de tener mi propio nombre, que es Belén Esteban.

Patiño: Yo me he construido a mí misma. Mi experiencia de calle ha sido vital a la hora de entender determinadas situaciones que vivimos y que no se ven a través de la tele. Al final nos hemos ido construyendo a nosotras mismas porque la oportunidad te la dan, pero después delante de pantalla estás tú sola, no tienes un colchón.

María Patiño y Belén Esteban como colaboradoras de 'Sabor a ti'

María, tú estabas en Antena 3 cuando nació 'Sálvame' en 2009, ¿cómo lo veías desde la competencia?

Patiño: Me acuerdo que en las pausas de '¿Dónde estás corazón?' íbamos corriendo para verlo. Yo me enganchaba, pero de no querer ni ir al baño. Aunque eso no quita, que si a lo mejor Belén o Matamoros eran noticia por algo, pues yo les podía cuestionar y eso era el titular: "María Patiño vuelve a la cadena que tanto ha cuestionado, qué cínica". Eso es absolutamente mentira, porque además yo no podría estar en algo en lo que no creo. Me costó trabajo entrar por miedo a mí misma, no a ellos, porque a veces soy muy beligerante y hay determinadas líneas que tenía miedo de cruzar.

Esteban.: Yo soy muy amiga de ella y, cuando me tiene que decir algo del tema profesional, tenemos la libertad de decírnoslo. Me puedo matar con María y luego salir de aquí e irnos a tomar algo. Seguimos discutiendo, pero cuando nos sentamos en el taxi ya estamos bien.

Patiño: Porque no nos herimos.

Esteban: Efectivamente.

Patiño: La línea de herirte es donde ya destruyes todo, porque ambas somos muy sentidas. A mí me da miedo, porque si ella me hace daño me costaría trabajo reconstruir lo que hemos hecho. Por muy pasionales que seamos, tengo siempre una línea que no quiero cruzar. Yo a Belén la quiero y me resulta fácil conseguirlo.

Hemos estado más dolidas que enfadadas tras la cancelación de 'Sálvame'

A lo largo de estos años, Belén ha sido colaboradora, copresentadora y protagonista de los temas que se abordan. ¿Cómo se lleva estar a los dos lados de la noticia?

Esteban: Yo muy bien. Depende el día, porque claro luego me tiraba toda la tarde hablando de lo mismo que llevaba hablando todo el mes, ¿vale? Y ya me tenían harta. Pero Sálvame ha sido muy importante para mí. Antes no estaba enfadada, pero las maneras de echarnos no fueron las correctas. Sin embargo, tengo que decir lo feliz que he sido en Mediaset. Lydia Lozano dice que ella cierra los ojos cuando pasa por allí, yo miro por si veo a alguien. María y yo coincidimos con gente de Telecinco, nos paramos con ellos, nos tomamos algo, nos saludamos y preguntamos. María y yo no estamos en esa guerra.

Patiño: Hemos estado más dolidas que enfadadas, que es un sentimiento distinto.

Esteban: Hubo un momento en que íbamos a sitios y les decía a los periodistas que no me tirasen fotos porque no lo iba a sacar nadie, cuando antes tenía cuatro coches en mi casa. A Óscar Cornejo y Adrián Madrid les tenemos que agradecer la mano que nos tendieron.

Patiño: Sí, porque florecer con un bloqueo en el mundo de la comunicación es algo inaudito. Para mí, fíjate lo que te digo, creo que 'Ni que fuéramos Shhh' va a ser el proyecto del que voy a estar más orgullosa cuando sea mayor, porque el bloqueo fue brutal.

Belén Esteban y María Patiño en el plató de 'Sálvame', su último proyecto en Telecinco

'Sálvame' fue evolucionado hasta convertirse casi en un reality show donde los protagonistas reales erais vosotros. Una seña de identidad que también ha continuado en vuestros posteriores programas. ¿Cómo lo vivís?

Patiño: Evidentemente, la opinión es un reflejo de nuestra personalidad, pero sí veo que era un programa mucho más centrado en la opinión y, lógicamente, en la manera que tenemos cada uno de relacionarnos. Pero ya no estaba tan centrado en el reality como 'Sálvame'.

Esteban: Lo que ocurre es que tenemos ideas tan diferentes que siempre saltamos: "Pues tú, pues yo, pues no sé qué...".

Patiño: Pero no hay tanto reality. Por ejemplo, en 'Sálvame' se hablaba de Matamoros y su familia, y ahora ya no. Esto es muy raro que ocurra. Actualmente está basado más en el contenido que en las relaciones en sí, y es un giro que los diferencia como programas.

Nosotros sabemos hacer muy buena televisión

¿Qué importancia tiene la imprevisibilidad y el caos en 'Sálvame' y vuestros otros programas? Esta es la esencia de La Osa Producciones Audiovisuales.

Esteban: Mucha gente nos decía que en 'Sálvame' todo era guion. Mira, yo te aseguro que muchas veces las escaletas se nos han quedado enteras, de empezar discutiendo y seguir discutiendo hasta el final. No quiero hacer feos a los otros presentadores ni colaboradores, pero nosotros sabemos hacer muy buena televisión. Eso no quiere decir que el resto haga una mierda. A mí me dicen algo de Anabel Pantoja y me como a todo el mundo, porque es muy amiga mía. Creo que todos nos implicamos mucho en todos los temas.

Patiño: Creo que ahora hay menos caos. Cada uno tiene una personalidad, pero yo soy bastante metódica y evidentemente intento provocar, pero a veces desde el contenido, desde lo que sé o desde lo que conozco de ellos. Cada uno jugamos un papel determinado, pero realmente hay una estructura con una espontaneidad que forma parte de nuestra personalidad.

Belén Esteban lleva más de 20 años ligada a la pequeña pantalla

Óscar Cornejo ha comentado muchas veces que el único de vuestros programas es entretener. ¿Os ha costado mucho entender esto?

Patiño.: No estoy tan de acuerdo con Óscar, porque hay contenidos que para mí no pueden ser entretenimiento. Es entretenimiento porque estás en casa entreteniéndote escuchando a los demás, pero igual estamos hablando del maltrato de una persona, de un divorcio o de una tragedia. Me ha costado mucho trabajo expresar mi personalidad, pero pero ha sido sido muy bueno para mí el reírme de mí misma. He tenido más capacidad de registros y eso me lo ha permitido trabajar con Óscar y Adrián, y se lo agradezco.

¿Hubo algún momento en el que os molestaran los memes?

Esteban: No, nunca lo he considerado como algo malo. La mayoría lo hace por cariño y yo tengo mogollón. A mí me encanta.

Patiño: Yo no he tenido nunca ese complejo. Yo recuerdo incluso cuando empecé y no había memes, la pregunta era "¿qué sientes cuando no te consideran periodista por hacer este género?". Nunca he tenido ese tipo de complejo, entonces no me he sentido mal.

¿Cómo vivís ese momento en que se cierra el capítulo de 'Sálvame', con meses de incertidumbre, y se abre una puerta con 'Ni que fuéramos Shhh'?

Esteban: Tuvimos la suerte también de hacer '¡Sálvese quien pueda!' en Netflix y nos vino muy bien. Luego, estuvimos un tiempito parados. Creo que nos encontramos a nosotros mismos. Cuando se abrió la puerta de 'Ni que fuéramos', empezamos con muchísima ilusión y lo importante es que seguimos igual.

María Patiño ha pasado de reportera y colaboradora a presentar sus propios formatos

¿Qué diferencias encontrasteis entre 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos Shhh'?

Patiño: Creo que había menos margen para el reality personal.

Esteban: Y que éramos menos.

Patiño: Exacto. Éramos menos, había menos recursos y eso implica un nivel de concentración y de esfuerzo muchísimo mayor.

Pero muchas veces, la falta de recursos también agudiza la creatividad y un problema se convierte en una virtud.

Esteban: Ahí éramos libres. Pero es verdad que hacíamos directos con un móvil o una cámara y se te va la conexión. Aunque lo aprovechábamos y nos reíamos mucho de eso.

Patiño: En 'Sálvame' había un montón de colaboradores y eso me aportaba cierto relax a la hora de presentar. En 'Ni que fuéramos Shhh', al haber menos compañeros opinando, tienes que tener más presencia.

Aunque, como diría Belén, siempre habéis contado con el cariño de toda esta gente, algo ha cambiado. Habéis pasado de ser consideradas telebasura a formar parte de la cultura pop, visitando 'La revuelta' o 'El hormiguero'.

Esteban: Han levantado los teléfonos. María y yo lo hemos hablado y no entendíamos lo que pasaba, porque nosotras no somos una empresa, somos trabajadoras.

Patiño: Los medios deciden muchas más veces lo que quieren y lo que desechan. No sé si son por cuestiones políticas o tal vez empresariales. En seis meses no puedo convertirme en cultura pop, así porque lo diga alguien. Hubo un momento en que me pregunté muchas veces por qué, pero mi psicóloga me dijo "cuando no encuentres respuesta, déjalo pasar".

María Patiño y Belén Esteban visitaron a David Broncano en 'La revuelta'

Cuando se canceló 'Sálvame', no sé si llegasteis a soñar con que podríais acabar en RTVE con un magacín como 'La familia de la tele'.

Esteban: Nunca.

Patiño: Nunca me planteé 'Ni que fuéramos Shh' como una meta que nos podía llevar a algo. Y menos a Televisión Española.

¿Cómo veis la televisión actual tras tantos años ligadas al medio?

Esteban: Sinceramente, no me gusta la tele que veo ahora y soy una persona a la que le encanta. Es verdad que antes veía un canal, y ahora veo más de uno. Aunque soy más de plataformas, pero no quiero hacer feos a compañeros. La tele ha cambiado, digan lo que digan.

¿Os visualizáis volviendo a Telecinco o el regreso 'Sálvame'?

Esteban: Yo sí. ¿Por qué no? María es más negativa, yo por supuesto que sí.

Patiño: Yo no. Mira, me pasaron dos cosas en mi vida que me han marcado: mi madre se acostó una noche y no se levantó porque falleció, teniendo planes para su vejez. Lo que nos pasó fue laboral. Siempre le digo a Belén que yo sé que hay programa hasta este viernes.

¿Cómo os gustaría ser recordadas profesionalmente?

Patiño: Como una tía honesta.

Esteban: Yo como una tía honesta y legal.

