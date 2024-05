Por Beatriz Prieto |

'Ni que fuéramos', el programa online sucesor de 'Sálvame' del Canal Quickie, arrancó su andadura el miércoles 15 de mayo con María Patiño como presentadora y Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano y Víctor Sandoval como colaboradores. Un debut en el que, a pesar de su ausencia y de que aparentemente no forma parte del equipo, Kiko Hernández quiso estar presente a través de una videollamada a la gallega en directo.

Kiko Hernández llama a María Patiño en el estreno de 'Ni que fuéramos'

"Me encanta lo que estáis haciendo,", aseguró el madrileño, para sorpresa de sus propios excompañeros, entre los que Patiño cuestionó si "lo estás diciendo en serio". "¿Cuándo he dicho una cosa y no la he cumplido?", lanzó Hernández, para alegría de la gallega. No obstante, el madrileño señaló que, tras lo cual Lydia Lozano le reprochó "por qué me has vacilado" al no haberle dicho nada el día anterior.

"Yo pensaba no ir, pero hoy os he visto y digo: 'pero que coño, ¡yo tengo que estar ahí!'", confesó Hernández. "Te echo mucho de menos, tienes que venir aquí porque de verdad, si allí nos lo pasábamos bien, aquí nos lo pasamos mejor. Esto es una empresa de locos, hecha para locos y es un 'relajo'", lo animó Kiko Matamoros, antes de matizar que "aquí no vamos a ganar dinero", aunque "ya lo ganamos en otros lados". Asimismo, Belén Esteban quiso saber qué le parecía el reto de "ir mañana a la puerta de Mediaset" al empezar el segundo programa: "Si estuviera yo ahí, no solamente iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba para que lo viera todo el mundo".

"Os queda poco para ganar a la otra"

"Con la seguridad, con la policía y con todo, pero yo iba ahí y les diría: 'catorce años que os hemos llenado los bolsillos, ¡catorce! Que nos hemos dejado la vida ahí, entrábamos los viernes a la una de la tarde y salíamos a las tres de la mañana para hincharos los bolsillos, ¿y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tener una cara muy dura!'", lanzó Hernández, contundente, ante una Esteban que se mostró más que de acuerdo con sus palabras, conscientes del trato que recibió Lozano en su último acercamiento a la compañía.

El madrileño también desveló que, al contrario que Matamoros o Víctor Sandoval, no había recibido una llamada de Cristina Tárrega, "pero una noche en una discoteca me estuvo comiendo la oreja todo el rato, que me quería mucho". "Os digo una cosa: al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poquito para ganar a la otra", lanzó además Hernández, en la recta final de la llamada, ante una desconcertada Patiño que enseguida se dio cuenta de la pulla tras preguntar "a qué otra" se refería. "Arrrr", se limitó a soltar el madrileño, entre risas, en una clara referencia a 'TardeAR' y Ana Rosa Quintana. "No, no, ya, Kiko. Hay sitio para todos", atajó la presentadora, antes de la despedida.