En su larga trayectoria, Bertín Osborne ha mostrado muchas de su facetas. Comenzando como cantante, se hizo hueco en televisión como presentador en la década de los noventa convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del país. De hecho, ha a conducir formatos míticos como 'Lluvia de estrellas', 'Grand Prix' o 'Mi casa es la tuya' e incluso ha llegado a hacer algún pinito como actor, pero parece ser que hay algo que se le resiste al madrileño.

Bertín Osborne, en 'El show de Bertín'

Durante el transcurso de 'El show de Bertín' en Canal Sur, donde acudió Xavier Sardà como invitado, se sometió a una especie de tercer grado junto a su compañera, Vicky Martín Berrocal. En este consolidado espacio del programa, la actriz les lanzó preguntas tanto a Osborne como a Sardà, momento en el que se le formuló una cuestión: ¿Tenía Osborne alguna asignatura pendiente? El presentador contestó: "Presentar los informativos".

Tras esta afirmación, el cantante confesó a modo de anécdota que una vez le propusieron realizar una prueba para conducir 'Antena 3 noticias', pero que no salió bien porque no podía parar de reírse: "Aquello fue tal despelote, que me dijeron: 'Bertín, es imposible que des la noticias políticas o la sección de sucesos descojonado de la risa'", comentó, añadiendo que, cuando leía las noticias, sentía todo muy ridículo, razón por la que se asomaba de manera inconsciente su risa floja.

Competencia de Piqueras

Después de escuchar la anécdota de Bertín, tanto Berrocal como Sardá reaccionaron de manera divertida. "Es un poco Piqueras", explicó el invitado, queriendo compararle con el presentador de 'Informativos Telecinco 21:00'. Por otra parte, la colaboradora no compartió la misma opinión que el catalán porque no le sacaba ningún parecido. Eso sí, comentó en tono jocoso que podría haber aportado una punto de vista diferente.