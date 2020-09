La boda de Yoli en 'FoQ: El reencuentro', entre las novedades de Atresplayer Premium para la temporada 2020/21

Atresmedia no solo ha aprovechado su paso por el FesTVal de Vitoria para presentar las novedades que llegarán próximamente a Antena 3, sino que también ha hecho hincapié en las ficciones que podremos ver a través de Atresplayer Premium. En una rueda de prensa independiente, José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia TV, y Emilio Sánchez, gerente de vídeos y plataformas digitales, han expuesto la hoja de ruta de la plataforma de streaming de la compañía, acompañados por varias estrellas de sus proyectos: Jedet, Ana Milán, Andrea Duro y Paula Usero.

Atresplayer Premium, el servicio digital de Atresmedia

Para empezar, Antón ha comenzado haciendo balance del primer año de vida de la plataforma. "Ha sido un proyecto en el que hemos puesto mucho cariño," ha asegurado el ejecutivo, que subraya las cifras amasadas a lo largo de este tiempo: "Hemos multiplicado por cuatro el número de suscriptores de la plataforma." Además, ha recordado que Atresplayer Premium ha sido el servicio que más estrenos originales ha ofrecido en el último año en nuestro país, con doce nuevos títulos.

Por su parte, Sánchez ha hecho hincapié en la importancia de elegir los proyectos adecuados: "Hemos trabajado desde el principio en factores que debe tener un producto. Como que tengan un claro elemento diferencial: un personaje o una historia que parta de lo local para llegar más allá." Dentro de esos parámetros, la plataforma ha puesto en marcha la comedia 'Dos años y un día', protagonizada por Arturo Valls en la piel de un cómico que acaba en la cárcel. Y no todo son títulos originales, ya que Atresplayer también vivirá el estreno de 'Creepshow', la serie estadounidense de terror inspirada en el clásico de Stephen King.

Además, ha recordado la apuesta de Atresplayer por los documentales, como bien han demostrado con 'Mr. Trump, disculpe las molestias', y que se seguirá expandiendo con las nuevas entregas de 'Pongamos que hablo de', centradas en personalidades como Penélope Cruz o Pedro Almodóvar, y con otros dos títulos inéditos: 'Ellas', protagonizado por cinco mujeres trans que proceden de diferentes contextos, y 'El instante decisivo', que repasa los días que transcurrieron ente la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA.

'Veneno', un éxito contrastado

Jedet en 'Veneno'

Aunque el público ya la ha podido disfrutar, a 'Veneno' todavía le queda camino por recorrer. La pandemia de coronavirus obligó a detener su rodaje en marzo, aunque desde entonces ya se han estrenado dos episodios, y a partir del 20 de septiembre finalmente podremos acceder al resto de la temporada. "Teníamos una fiesta bestial preparada para el estreno del primer episodio, que iría seguido de los demás," ha reconocido Antón, aunque la larga espera para el tercer capítulo merecerá pena, como ha anticipado Sánchez: "El episodio 3 está a la altura de los anteriores y narra una parte de la vida de Cristina que el gran público no ha visto: antes de convertirse en ese personaje tan popular."

En la siguiente entrega descubriremos por fin a Jedet en la piel de Cristina Ortiz, por lo que la actriz ha indagado en cómo ha sido ese proceso. "Me costó meterme en esta parte porque no había mucha documentación. Fui a Adra, me reuní con el hermano de Cristina y me enseñó por dónde había pasado. Me reuní mucho tiempo con Valeria Vegas y los Javis. Es una época que, aparte de ser desconocida, tiene mucha luz, y el espectador lo va a poder ver," ha afirmado la intérprete, que no ha perdido la oportunidad para reivindicar que se materialicen este tipo de historias: "Si no apostasen por contar nuestras historias siempre quedaríamos en la sombra."

'#Luimelia', un fenómeno viral

Paula Usero y Carol Rovira en '#Luimelia'

El otro proyecto que se encuentra en plena emisión es '#Luimelia', que tras su exitosa primera temporada, ha regresado con una segunda que ha vuelto a jugar con las formas con sus episodios de menos de 10 minutos. En la rueda de prensa se ha recordado que la serie tiene su futuro asegurado, ya que en su momento ya fue renovada por una tercera temporada, que se podrá ver próximamente. "'#Luimelia' es una serie que se ve muy rápido, por eso luego la gente pide más capítulos," ha reconocido Usero, que da vida a Luisita en la serie.

En cuanto a qué se debe el éxito de esta ficción, nacida de la pareja que rompió moldes en 'Amar es para siempre', Usero lo achaca a la carencia de más proyectos así: "No tenemos historias de amor que muestren a dos mujeres que se quieren y ya está, que no tienen que luchar para estar juntas, sino para pagar el alquiler. Lo hace real, porque estamos contando las historias que nos preocupan a todos. Luisita y Amelia se han convertido en iconos por eso, porque faltan referentes."

'ByAnaMilán', las anécdotas convertidas en serie

Ana Milán, protagonista de 'ByAnaMilán'

Si Luisita y Amelia han arrasado en las redes sociales, Ana Milán no ha sido menos durante el confinamiento con sus anécdotas virales. "El primer día fuimos 2.000, luego 4.000. Y de repente éramos 50.000," ha recordado la actriz, que ha recibido la oportunidad de convertir esas vivencias en una serie, 'ByAnaMilán', que incluirá las anécdotas dentro de una trama ficcionada. "Es una serie que habla de la amistad, de que a los cuarenta también te puedes equivocar," ha apuntado Milán, que exalta lo importante que es hablar de nuestros problemas: "En una época en la que todos tomamos pastillas, hay algunos que lo que tomamos son cafés con amigos y nos abrimos en canal."

'FoQ: El reencuentro', una boda para el recuerdo

Andrea Duro durante la rueda de prensa

De todos los títulos que inundarán el catálogo de Atresplayer Premium en el futuro, seguramente el reencuentro de 'Física o química' sea el que ya tiene asegurada una mayor legión de seguidores. Su rodaje arrancará el lunes que viene, y los responsables de Atresmedia han desvelado una novedad sobre la miniserie que dará mucho que hablar: la protagonista de la boda que servirá de excusa para la reunión será Yoli, el personaje de Andrea Duro.

Esa ha sido la única novedad con respecto a la trama, aunque Antón ha anticipado que en las próximas semanas se irán desvelando más detalles, como nuevos nombres que se incorporarán al reparto. Además, los ejecutivos tampoco han cerrado la puerta ha prolongar este regreso si se dan las circunstancias adecuadas tras estos dos episodios: "Es un primer paso, no cerramos puertas a nada."

Por último, Andrea Duro ha tomado la palabra para explicar cómo ha sido retomar el papel con el que se disparó su carrera: "Estoy muy emocionada y muy contenta de poder volver a juntarme con muchísimos compañeros. He estado durante tres semanas soñando que volvía al rodaje de 'Física o química'. Va a ser un viaje muy especial. Es algo por y para los fans de la serie. Por los que están nostálgicos y por los que se han sumado al barco durante la cuarentena, que ha sido brutal."