Brenda Cerdá saltó a la televisión a través de 'Mujeres y hombres y viceversa', donde fue pretendienta de Cuco. La valenciana logró conquistar al público y, en 2011, pasó a formar parte de la lista de concursantes de 'Acorralados', experiencia que compartió con famosas como Bárbara Rey, Leticia Sabater o la ganadora, Nagore Robles. Una década más tarde y ya con una hija de dos años de edad, la valenciana ha concedido una entrevista mientras prepara su propia biografía, en la que ha recordado duras experiencias de su pasado y otras más agradables.

En una entrevista para el portal de Telecinco, Outdoor, Cerdá recordó el cambio de anónima a celebrity. "Hubo un momento que no era consciente de lo que estaba viviendo. La gente me reconocía y no podía estar tranquila, parecía que era la hija de Isabel Pantoja", relató la valenciana. Cerdá señaló entonces la importancia de que "hay que entender que en la televisión somos productos y que muchos tenemos fecha de caducidad", algo que, en su caso, ocurrió "cuando Ylenia Padilla saltó a la fama". "Ylenia no acepta la realidad y no quiere ver que fue un personaje televisivo muy querido durante una época, pero que ya ha pasado su momento", opinó Cerdá, quien lamentaba que "se está perdiendo muchas cosas por vivir anclada en el pasado". "Me recuerda a mí en mi peor etapa. La veo desequilibrada y tiene la noción de que el mundo va contra ella", valoró la valenciana, sobre su paisana. Asimismo, la extronista recordó cómo, durante su época de gran fama, se enfrentó a una situación "que yo repudiaba y no quería", hasta el punto de que "llegué a sentir vergüenza de mí misma y quería ir al cirujano para que me cambiase el rostro".

"Lo pasé muy mal. Me acusaron de cosas muy feas, como que me dedicaba a la prostitución sin haber ejercido nunca esa profesión", recordó la valenciana, quien también habló del momento en el que hizo pública su adicción a las drogas tras participar en 'Acorralados'. Cerdá reconoció haberse dado cuenta de que necesitaba ayuda profesional "al tiempo de estar en el centro de desintoxicación. No era consciente del problema que tenía". "Con la ayuda de la psiquiatra logré tener el control de mi mente y, sobre todo, de mi vida. La salud mental es muy importante", confesó la valenciana, tras lo cual admitió que sí había sufrido recaídas, hasta el punto de "estar en cinco centros de desintoxicación", y dejó claro que "ahora no tengo ninguna adicción". A la hora de ahondar más en su pasado, Cerdá habló del momento en el que "me fui de casa de mis padres porque salí de fiesta con mis compañeros de clase y algunos de ellos me echaron droga en la bebida, me grabaron y difundieron el vídeo". "Me humillaron tanto que decidí abandonar mi pueblo. Y, después, esos mismos salieron en televisión vertiendo mentiras sobre mí. Me mataron en vida", declaró la valenciana, por entonces con solo diecinueve años de edad.

"Me da miedo volver a televisión"

Aunque lleva años alejada de la pequeña pantalla, la extronista desveló que "todos los años tengo alguna oferta para volver a televisión, pero me da miedo": "los realities show me gustan pero, por ejemplo, a 'Supervivientes' creo que no podría ir. A mí me gusta comer y allí se viven situaciones muy límites". "Otro tipo de programas como 'Secret Story' o 'GH VIP' sí que me lo podría plantear", matizó Cerdán. Sobre su paso por 'Acorralados', Cerdá habló del hecho de haber compartido la experiencia con "personas con muchas tablas en televisión", mientras ella se "creía las disputas que se generaban en la casa, pero me fui percatando de que muchas eran impostadas para tener protagonismo. Por ejemplo, la de Bárbara Rey y Mari Ángeles Delgado".

"Yo disfruté mucho del trío que formábamos Nagore Robles, Blanca de Borbón y yo", confesó la exconcursante, quien mantuvo contacto "muchos años" con la última y con Rey, a las que "les guardo mucho cariño". "Además, tengo buena relación con Sofía Cristo", añadió Cerdá, que subrayó el hecho de que "su madre me protegía y me cuidaba en 'Acorralados' y, aunque discutiéramos durante el reality show, luego conectamos y hubo buena relación". Asimismo, Cerdá también se pronunció sobre Antonio David Flores: "hablé con él cuando se emitió la serie documental de Rocío Carrasco y me dolió mucho". "Yo recuerdo que cada noche sacaba las fotografías de sus hijos y las besaba. Me dio mucha pena porque considero que es un padrazo y que los quiere con locura. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. La verdad, al final, siempre sale", declaró la valenciana al respecto.