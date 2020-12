La bronca de Isabel Rábago a Estela Grande por saltarse las medidas contra la covid: "No hay perdón"

Durante la mañana del 30 de diciembre, 'El programa de Ana Rosa' lanzaba unas imágenes en las que la personalidad televisiva Estela Grande era captada saltándose las medidas de seguridad para frenar el avance de la pandemia de covid-19. Avergonzaba, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' llamaba posteriormente a 'Ya es mediodía' para ofrecer sus disculpas.

El enfado de Isabel Rábago con Estela Grande en 'Ya es mediodía'

La pasada madrugada del 21 de diciembre, Estela Grande era pillada por los paparazzi saltándose el toque de queda en Madrid y charlando con su nuevo novio, el futbolista Juan Antonio Iglesias, y varias de sus amigas. No solo eso; además, los periodistas aseguran que la vieron salir de un coche en el que ni ella ni sus acompañantes llevaban puestas las mascarillas. Tras emitirse las imágenes en diversos programas de Telecinco, la exnovia de Diego Matamoros decidió disculparse mediante una llamada a 'Ya es mediodía'.

"Era una cena de Navidad, me bebí un par de copas de más... Sinceramente, se me fue la hora", comenzaba Grande, a lo que Miguel Ángel Nicolás le replicaba: "Hombre, es que verte salir de un coche, siete personas y sin mascarillas...". La madrileña se disculpaba: "No puedo excusarme, simplemente pedir perdón", a lo que una visiblemente enfadada Isabel Rábago le espetaba: "No es pedir perdón. De verdad, estamos en diciembre, estamos todos haciendo un gran sacrificio. Es que un poco de cabeza, por favor", volvía a disculparse la exgran hermana. "Sinceramente, no me lo esperaba de ti, que has vivido tan de cerca esto", zanjaba Rábago.

"Estoy que me caigo ahora mismo"

Tras una conversación en la que Rábago leyó la cartilla a Grande, Sonsoles Ónega intervenía para tratar de calmar el ambiente: "Yo creo que te honra pedir perdón, decir que lo hiciste fatal y que no volverá a ocurrir", decía a la influencer, a la que notaba afectada por la bronca. Apurada, Grande se despidió reiterándose en sus disculpas: "Con el corazón en la mano y con el estómago en la mano, que estoy que me caigo ahora mismo, pido perdón otra vez"