'Café con aroma de mujer' pierde cafeína en Mediaset: Retirada de Telecinco para probar suerte en Divinity

Con más de un mes de promoción, Mediaset esperaba que 'Café con aroma de mujer' fuese un bombazo tal y como lo ha sido en Netflix. Sin embargo, su llegada a la parrilla de Telecinco no ha sido tan exitosa como cabría esperar, pues los discretos datos que hace por la tarde no han hecho más que bajar la media de la cadena en dicha franja.

William Levy, en 'Café con aroma de mujer'

Desde su estreno el miércoles 2 de noviembre, la serie ya ha sufrido varios cambios en la parrilla. Retrasó su horario pero no obtuvo mejores datos. Colocó reposiciones a las 6 de la madrugada para sacarle mayor rentabilidad, pero consiguió el efecto contrario al bajar los datos de esta franja. Ahora,

En la cadena de Mediaset dedicada a las telenovelas, 'Café con aroma de mujer' comienza una nueva andadura a partir del lunes 21 de noviembre a las 19:45h. buscando una mejor acogida. Mientras que la serie en Telecinco está muy por debajo de la cadena, que firma una media del 11,7% en lo que llevamos de noviembre, frente a la serie que se queda en el unidígito, en Divinity podrá destacar más, al contar con una media el 2% en los días que llevamos de mes.

Siguiendo los pasos de 'Pasión de gavilanes' y 'Love is in the air'

No es la primera vez que Mediaset toma una decisión de este estilo. Telecinco ya lo ha intentado en otras ocasiones recientemente con otros seriales sin éxito que fueron trasladados a Divinity. Son los casos de 'Love is in the air' y 'Pasión de Gavilanes', cuyos estrenos llegaron como grandes bazas de la cadena principal pero no sintieron el respaldo del público.