El miércoles 26 de marzo, Canal Quickie y Ten abrieron sus puertas al nuevo programa 'Tentáculos', capitaneado por Carlota Corredera, después de que concluyera la penúltima emisión de 'Ni que fuéramos Shhh', a las ocho de la tarde, tanto en Ten como en Youtube y en Twitch. No obstante, lejos de un cambio "radical", el nuevo formato arrancó con la presentadora reencontrándose con sus excompañeros de 'Sálvame', antes de tomar las riendas a solas con un equipo renovado y formado por distintos profesionales menos "televisivos".

La gallega irrumpió en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' con el cartel de su nuevo programa, que colocó sobre el nombre del formato a cargo de María Patiño y compañía. A modo de simbolismo, además, Corredera le pidió a su compañera permiso para ocupar su silla de presentadora, momento en el que inició una conversación con sus excompañeros, ante los que recordó que "ayer hizo tres años desde mi último 'Sálvame'". "No tuve que decir que sí, porque la persona que me lo dijo me conoce muy bien y sabía por mi reacción no tenía que contestar, porque era un sí", confesó además Corredera, al hablar de cómo aceptó la propuesta para presentar 'Tentáculos'.

Carlota Corredera junto a sus compañeros de la mesa de actualidad de 'Tentáculos' en su estreno

La presentadora, de hecho, desveló que había recibido propuestas que no habían salido adelante, razón por la que, cuando le plantearon este proyecto en enero, "no se lo conté ni a mi madre, por si lo contaba y se caía". "Estoy en pleno proceso de reconstrucción, no soy la misma mujer que presentó 'Sálvame'. No sé si seré otra presentadora", dejó caer Corredera, quien aseguró que "hay una evolución" desde su pasado en Mediaset. "Yo ya elijo las batallas, antes peleaba cada centímetro cuando pensaba que era de justicia o que tenía la razón, porque no compensa. Mi energía tiene que estar en batallas que merecen la pena", explicó la gallega, antes de proceder a saldar ciertas deudas con sus excompañeros de 'Sálvame'.

Tras recibir las muestras de cariño de sus excompañeros, Corredera procedió a "ejercer, por primera vez, ya no de invitada, sino de presentadora de 'Tentáculos', que me hace muchísima ilusión" y presentó a una de sus colaboradoras, la psicóloga Elena de Prat. Ya a la vuelta de publicidad, se pudo ver por primera vez el "plató", cuya mesa ocupaba la zona del pantallón de 'Ni que fuéramos shhh'. "Es muy emocionante este momento. Inauguramos por fin el plató de 'Tentáculos', después de esta mini ocupación que hemos hecho, pero queremos deciros a los seguidores, a esta comunidad maravillosa que han conseguido crear los compañeros, que vais a poder seguirnos exactamente igual en 'Tentáculos'", aseguró entonces Corredera.

La presentadora lideró así una mesa de actualidad sobre la publicación del libro con la confesión de José Bretón, en la que estuvo acompañada por José María Benito, inspector de policía; el periodista Chema Garrido, habitual de 'Ni que fuéramos Shhh'; el abogado Ignacio Palomar y la periodista Pilar Álvarez, que intervenía por videollamada. Con ellos, Corredera protagonizó un debate hasta las nueve y media que remató dando las gracias tanto a sus compañeros como a los seguidores de Canal Quickie. "Mañana en 'Tentáculos' vamos a tener programa desde las seis y media hasta las nueve y media. Recogemos el final de 'Ni que fuéramos' y tenemos temas apasionantes. Os los cuento mañana, gracias por estar aquí", se despidió la presentadora.