'Supervivientes: Conexión Honduras' afrontó su segunda gala semanal con la incógnita de quién sería la nueva incorporación a la lista de concursantes, como relevo de Beatriz Rico. Aunque resulta en redes horas antes de la cita, el programa recurrió a su habitual estrategia y jugó con el supuesto misterio antes de desvelar la incorporación de Carmen Alcayde como concursante oficial y proceder a su salto del helicóptero, el cual fue algo accidentado.

"Estoy súper emocionada, ya veremos lo que me espera. Lo siento por Beatriz Rico porque me encantaba también, pero me siento muy afortunada de estar aquí", confesó Alcayde, cuando Sandra Barneda la saludó por primera vez tras anunciar su fichaje como concursante. Asimismo, la colaboradora confesó tener "miedo a las alturas y a los bichos", pero "he estado aislada, con mentalidad positiva, me he hecho autocoaching y vengo con ganas de todo, no sé lo que me va a durar".

Carmen Alcayde antes de saltar del helicóptero en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Alcayde se subió entonces al helicóptero, momento en el que reconoció que "se me ha ido el 'coach' a tomar por culo, no soy tan valiente" y compartió su temor a los tiburones. "Que me lo pongan muy bajo, me da igual quedar mal. Como a la Pantoja", añadió la valenciana, ante la mención del impactante salto con el que debutó Anita Williams en el reality. La nueva incorporación procedió entonces a dedicar su salto, momento en el que tuvo presente la dedicatoria de Borja González a los valencianos damnificados por la DANA.

Una dolorosa caída

"Suscribo todo lo que dijo y quiero añadir en mi dedicatoria a todos los voluntarios que vinieron en la DANA de todas las partes de España y del mundo a pringarse de barro y sacarnos adelante, sin vosotros no lo habríamos conseguido", declaró Alcayde, emocionada. La nueva concursante añadió entonces a su familia, a su pareja y, sobre todo, a sus hijos, antes de saltar al mar: "Mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas y estudiad".

Al caer al agua, la inmovilidad de Alcayde y su expresión de dolor preocupó a Barneda, cuya compañera pudo explicarle lo que había ocurrido al llegar a la orilla. "Se me ha olvidado lo de estirar las piernas y he caído como de espaldas", explicó la valenciana, algo dolorida, antes de poner rumbo a Playa Furia, donde ocuparía el lugar de Rico en el grupo. No obstante, la colaboradora tuvo ocasión de verse cara a cara con José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González, siendo así la única conocedora de su participación hasta ahora. De hecho, en caso de que sus compañeros descubrieran dicho secreto, Alcayde sería nominada directamente, tal y como le advirtió Barneda.