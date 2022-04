Con motivo de su decimotercer aniversario, 'Sálvame' recordaba sus mejores momentos y también a algunos de los rostros que han pasado por el programa como colaboradores en toda su historia. La cabina del tiempo dejaba una emotiva sorpresa en la tarde del 28 de abril: una carta de Mila Ximénez.

Terelu Campos, en 'Sálvame'

La encargada de leerla fue Terelu Campos, quien aseguró que ninguno conocía su contenido. "Hola, siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido de tener a compañeros como vosotros en mi vida. Porque no sois solo eso, sois amigos, incluso os llamaría familia", decía. Acto seguido, Campos leía la siguiente oración: "Esta carta llega desde el pasado, me he retirado un momento junto al puesto de dirección". Sin embargo, el programa no aclaraba en un primer momento si se trataba de una carta escrita realmente por la periodista.

"Sé que mi tiempo se está acabando, pero he decido regalarme otra vida. Una sin miedos y donde solo tenga espacio la esperanza y las risas, ojalá dure mucho. Cada día, cuando me despierto, soy consciente de que puede ser el último", leía Campos. Tras unas palabras hacia su hija Alba, llegaba el turno de algunos colaboradores.

"Jorge, tus consejos siempre han sido de vital importancia para mí. Ya sabes que te consultaba todo, hasta los retoques que me hacía. Tú siempre me recuerdas que el cansancio es normal al final de los procesos de la vida, y que el dolor y los recuerdos te visitan más a menudo en tus cuartos oscuros de fragilidad. Qué suerte tenerte conmigo en este momento de oscuridad", pronunciaba, emocionada, Campos.

A continuación, leía unas palabras para uno de sus grandes amigos: "Kiko, tú y yo hemos reído y sufrido mucho juntos. [...] Te agradezco que hayas sido generoso conmigo, que me hayas enseñado tanto y que haya podido contar contigo hasta el final". María Patiño no pudo contener el llanto al escuchar lo que tenía Ximénez tenía que decirle, ya que la periodista le contaba que había conocido a su padre en el cielo, quien le había pedido que le dijera lo orgulloso que estaba de ella.

Con el plató conmocionado y totalmente en silencio, Terelu Campos leía las últimas letras. "Esta carta está terminando y yo estaré ya viéndoos desde el cielo, con una sonrisa y pensando: 'Qué feliz he sido en 'Sálvame' y qué afortunada soy de haber trabajado en un programa que ha hecho que la vida de muchas personas sea más entretenida y mejor'", concluía.

La emoción de los colaboradores

El plató se fundía en un gran aplauso en recuerdo de la periodista. Además, la emoción era palpable entre sus compañeros y amigos. Adela González tomó la palabra: "A mí me emociona mucho veros a todos así, tenerla en el recuerdo no solamente ayer que era el trece aniversario, sino cada día, porque la gente dice: 'Ay, qué bonita la carta, qué momento tan especial'. No, es que de Mila habláis cada día, en cada momento", recalcaba.

Una de las más emocionadas, Terelu Campos, destacó la importancia de Ximénez. "Este programa es Mila, el público de este programa es Mila, el público de este programa ha amado, seguido y disfrutado con Mila como con nadie de nosotros", aseguraba. Kiko Hernández, su gran amigo, confesó que, tras una época mala, ha aprendido a acordarse de Ximénez sin hundirse: "A Mila ya la quiero disfrutar, y no desde la tragedia, sino desde los buenos momentos que me ha hecho pasar", concluía.