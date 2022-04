'Sálvame' se encuentra de enhorabuena, y es que el pasado 27 de abril estaba de aniversario, contando ya a sus espaldas con 13 años en antena. De este modo, y con un intento de aupar las audiencias, que no se asemejan tanto a las de los viejos tiempos, La Fábrica de la Tele se ha propuesto traer a viejas y nuevas caras conocidas al programa de la tarde. Si bien ya han pasado algunos habituales de la casa como Isabel Rábago o Aramís Fuster, también le ha llegado el turno a Pipi Estrada.

Pipi Estrada, en una emisión de 'El Chiringuito de Jugones'

Esta vez, el antiguo colaborador se quiso acercar a las instalaciones de Mediaset para visitar uno de sus antiguos trabajos, cuando participaba en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez. Estrada, que se ha pasado a los programas deportivos como 'El Chiringuito de Jugones', ha regresado a sus orígenes, donde ha dedicado unas bonitas palabras, así como ha dejado un recado para alguno de sus excompañeros: "Yo he sido muy feliz aquí y he sumado. Lo que no perdono es la traición".

Con esto, el periodista hacía referencia al problema que tuvo con Rafa Mora y que causó la mala relación entre ambos: "Rata Mora, al que yo bauticé, es de la familia de los reptiles. Cuando le echaban de 'Mujeres y hombres y viceversa', Miriam Sánchez y yo le decíamos a la directora que le llamara", aseguraba, visiblemente dolido ante el valenciano, que se encontraba en videollamada escuchando las declaraciones de su antiguo amigo mientras reía. "Conmigo no te vale. Solo engañas a los torpes", sentenciaba así su discurso.

Otras rencillas del pasado

Estrada también quiso referirse a su antigua compañera Lydia Lozano, con la que dejó caer que tuvo una relación hace muchos años: "A Lydia la traicioné. Estábamos cogidos con alfileres en 'Mujeres y hombres y viceversa', entré en el plató, y lo pagué con ella de una forma equivocada. Te pido perdón", decía el periodista, que aprovechó la situación para saldar cuentas con la canaria.