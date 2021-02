CBS encarga un piloto para el reboot de "True Lies", la película de Arnold Schwarzenegger

Los fans de la película "Mentiras arriesgadas", o "True Lies" en su versión original, pueden estar contentos: la comedia romántica de James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger podría dar el salto a la pequeña pantalla con una adaptación. Por el momento, la cadena de televisión estadounidense CBS ha encargado la grabación de un piloto para conocer cómo podría funcionar la historia de Harry y Helen.

Jamie Lee y Arnold Schwarzenegger en "Mentiras arriesgadas"

Matt Nix, conocido productor ejecutivo que se ha encargado de proyectos como 'Bones', ha sido quien ha recibido el encargo de escribir la serie. También se ha decidido contar con Joseph McGinty Nichol, productor de cine, en los mandos de la dirección. La serie de televisión prevé mantener el hilo argumental de la película original, donde un aparente vendedor de ordenadores tiene una doble vida: es un espía internacional.

Sin embargo, todo da un giro de trescientos sesenta grados en el momento que su mujer empieza a cansarse de una vida tan aburrida. De hecho, cuando toda la verdad sale a relucir, Helen es reclutada para trabajar junto a su marido, mezclando los intentos por revitalizar su matrimonio y su misión de salvar el mundo. De hecho, no es el primer largometraje que CBS intenta llevar a la pequeña pantalla como ya ocurrió con "Silence of the Lambs".

Ya hubo un intento de adaptar "True Lies"

Es necesario remontarse al año 2017 para encontrar el momento en el que Fox intentó adaptar este título para la televisión. En aquella ocasión, James Cameron también estuvo presente en el proyecto que finalmente no se materializó y, de la misma forma, se reservó a Joseph McGinty Nichol el mismo puesto que tendrá en la producción para CBS.