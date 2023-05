Por David Pallarés |

Cada vez queda menos para que los focos del plató de 'Sálvame' se apaguen para siempre. Sus colaboradores han podido hablar y opinar sobre la noticia de la cancelación, pero aún no habíamos escuchado a uno de sus personajes más célebres: Chelo García-Cortés rompió su silencio y acaparó todas las cámaras para decir, de una vez por todas, lo que pensaba acerca de la decisión de Mediaset. No dudó en señalar directamente a la empresa, sin pelos en la lengua y sin miedo a morir matando.

Chelo García Cortés en 'Sálvame'

"Considero que esta decisión es una de las mayores equivocaciones,el suspender un programa como 'Sálvame'. Yo no sé los alegatos que han hecho mis compañeros, pero sí, lo que han hecho mis compañeros en momentos muy importantes, que quizás yo no he hecho porque he hablado menos pero...", empezaba diciendo la periodista.

Mirando a cámara, Chelo García Cortés se ha dirigido directamente a la cúpula de Mediaset, los responsables de esta decisión y este nuevo cambio en el grupo: "Estás tan equivocados que el público no solamente nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia. No sé si iremos al congreso, no sé si iremos a la Comunidad de Madrid, pero ¿sabéis una cosa? No sabéis lo que es televisión. ¡Esto es televisión!", terminaba su alegato con los aplausos del público y de sus compañeros, que incluso se subían encima de las mesas para celebrarlo.

Bien de interés cultural

El programa de La Fábrica de la Tele ha considerado que 'Sálvame' debería ser considerado bien de interés cultural. Gracias a su peculiar y único vocabulario, su defensa de la cultura popular y por ser el magacín de tarde más longevo de la televisión, han iniciado una iniciativa para recoger firmas y llevar la petición al Ministerio de Cultura. Tras este anuncio, la web de recogida de firmas se colapsó durante unos minutos de la cantidad de visitas.