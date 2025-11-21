FormulaTV
Conectar
Última hora El Supremo condena al Fiscal General del Estado

ESTOY VIVA

Chelo García-Cortés, obligada a desmentir su muerte: "Basta ya de mentiras y de falsas noticias"

La colaboradora aprovechó que iban a hablar de la baronesa Thyssen en el programa 'L'altaveu' para desmentir ese bulo, dado el mensaje que había recibido de la socialité.

Chelo García-Cortés, obligada a desmentir su muerte: "Basta ya de mentiras y de falsas noticias"
©RTVE
Por Beatriz PrietoPublicado: Viernes 21 Noviembre 2025 03:22 (hace 1 hora)

A pesar del amargo final de 'La familia de la tele' hace casi ya medio año, algunos rostros del difunto magacín han seguido ligados a Televisión Española. Ese es el caso de Chelo García-Cortés que, este jueves 20 de noviembre, durante su sección en el programa de 2CAT 'L'altaveu', sorprendía al desmentir en directo su muerte tras recibir un mensaje de la baronesa Thyssen.

"Estaba feliz y encantada de la vida. Y sigo estando feliz. Mira, estoy viva", aseguraba la periodista, cuando Danae Boronat quiso saber cómo se encontraba, antes de hablar de Carmen Cervera, también conocida como Tita Cervera. "Estás estupenda", coincidió la presentadora, cuya compañera procedió a explicarle el porqué de sus palabras, que se remontaba a "hace días".

Chelo García-Cortés y Danae Boronat en &#39;L&#39;altaveu&#39;
Chelo García-Cortés y Danae Boronat en 'L'altaveu'
Vídeos FormulaTV

"Lo que pasa que yo me había callado porque hay noticias en las redes a las que no doy crédito, pero hoy nuestra compañera Nausicaa, que ha estado con la baronesa Thyssen, me ha mandado un mensaje de su parte", desveló Chelo, para sorpresa de la presentadora. En concreto, tal y como desveló la gallega, la socialité "me ha mandado un audio porque parece ser que alguien ha dicho que yo estoy muerta".

"Voy a dar mucha guerra"

"¡Estoy viva! Estoy viva. Vivo", confirmó Chelo, a viva voz. "Entonces, cuando Nausicaa me ha mandado el audio de la baronesa Thyssen, le he dado importancia a las falsas noticias de internet. No se puede seguir de esta manera", añadió la colaboradora, con quien Danae se mostró totalmente de acuerdo. La gallega desveló entonces que "la baronesa le ha mandado un mensaje muy cariñoso a Marta, mi pareja, diciéndole 'siento mucho lo de Chelo'".

La baronesa Thyseen
La baronesa Thyseen

"No. Tita, estoy viva", insistió Chelo, antes de dar las "gracias por ese mensaje tan cariñoso, pero que sepas que mi sangre sigue estando aquí". "Basta ya de mentiras y de falsas noticias", lanzó la colaboradora. Asimismo, Chelo confesó que "quería denunciarlo por esto": "Creo que las personas tenemos derecho a hacer nuestras cosas, pero ya matar a alguien que está vivo, no". "Estoy viva y, además, os voy a dar mucha guerra", remató la gallega.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas