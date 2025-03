Por Fernando S. Palenzuela |

'D Corazón' se desplazó hasta la firma de libros de Lydia Lozano para charlar con ella sobre su faceta de escritora desde la publicación hace unos meses de 'La venganza de la llorona'. La reportera le preguntó por diferentes personalidades de la crónica social, como Isabel Preysler, Isabel Pantoja y la famosa noche de amor de Bárbara Rey y Chelo García-Cortés. Sin embargo, aprovechando este último tema, le lanzó un mensaje a José Manuel Parada.

"Parada, deja ya en paz a Chelo, ¿eh? Deja ya en paz a Chelo, que Chelo nunca ha hablado mal de ti y Chelo te tiene mucho aprecio. Te haces programas y programas poniendo verde a Chelo. Deja en paz a Chelo", soltaba la colaboradora de 'La familia de la tele'. "¿Te pilló en la cama siéndole infiel? Hijo, hazte otro programa contando con quién". La reportera advertía a Lozano que el aludido estaría en plató escuchándolo todo, a lo que la periodista culminaba su mensaje: "Pues nada, Paradita, un besito".

Lydia Lozano se dirige a José Manuel Parada en 'D Corazón'

Mientras se veía el vídeo de Lydia Lozano, 'D Corazón' también mostraba la reacción de Parada, cuya cara cada vez se iba tensando más. "Yo con Chelo no me llevo mal porque simplemente no me llevo. Me parece muy feo que además se metan en este tema terceras personas que no tienen ni repajolera idea", expresaba el colaborador. Anne Igartiburu intentaba mediar en el conflicto apuntando a que "igual lo ha hecho en broma".

Pese a que varios compañeros coincidían con la presentadora en que podría ser todo en tono distendido, a José Manuel Parada le daba lo mismo: "Está diciendo que yo no hable de Chelo. ¿Pero quién ha hablado de mí? ¿Quién ha empezado esto? Chelo. Escribiendo en un libro cosas que no son ciertas de mí, cosas que son mentira, las puedo demostrar y tengo testigos". Así pues, se refería al libro de memorias de la periodista que terminó por tumbar la relación de la que fuera pareja entre los años 70 y 80.

¿Habrá cara a cara?

Anne Igartiburu se interesaba por cuál era la mayor mentira que había contado Chelo García-Cortés de él, a lo que el colaborador de 'D Corazón' afirmaba que la presunta infidelidad, ya que, según él, había sido ella la infiel. "Lo he intentado durante muchos años y he perdonado muchas barbaridades, pero ya he dicho que no es el pasado lo que me preocupa de Chelo, sino que me ha demostrado por cosas que está haciendo en el presente que tiene muy mal corazón". Por último, le proponían acudir a 'La familia de la tele' para cerrar el conflicto entre ambos, a lo que él aceptaba.