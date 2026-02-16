Claudia Chacón, tercera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Por Adrián López Carcelén |

Mediaset España continúa con los preparativos de la nueva edición de 'Supervivientes'. El reality llegará en pocas semanas a Telecinco con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela como presentadores. Junto a ellos, un grupo de concursantes tratarán de sobrevivir sin apenas recursos y bajo condiciones extremas. Ya se conocían los nombres de los dos primeros confirmados, Gabriela Guillén y Alberto Ávila. Junto a ellos estará Claudia Chacón, que se convierte en la nueva concursante oficial de 'Supervivientes 2026'.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se embarca en una nueva aventura llena de obstáculos. "He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo cómo soy, van a ser muy complicadas. Pero, si algo he aprendido, es que Claudia, si intentan romperla, se levanta más fuerte", desvela la nueva concursante de 'Supervivientes' en un breve vídeo.

Claudia Chacón en su vídeo de presentación como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'

Tras ser confirmada, Claudia visitó el plató de 'GH Dúo: Cuentas pendientes' y habló con Ion Aramendi sobre su participación en el reality de supervivencia: "Estoy nerviosa, voy a darlo todo y a comerme 'Supervivientes'. Estoy dispuesta a todo". Además, aseguró que tiene muchas ganas y mucha actitud, aunque confesó tener miedo sobre las consecuencias que el hambre pueda tener en su carácter.

Quién es Claudia Chacón

Claudia Chacón y su expareja Gilbert en 'La isla de las tentaciones'

El resto de participantes de 'Supervivientes 2026'

Gabriela Guillén se convirtió en la primera concursante confirmada de la nueva edición del programa. La expareja de Bertín Osborne y madre de su séptimo hijo afirmó en un breve video no tenerle miedo al hambre. Tras ella, el segundo concursante confirmado por Telecinco fue el atleta paralímpico Alberto Ávila, que hará historia convirtiéndose en el primer concursante con movilidad reducida de 'Supervivientes'.

Además, Telecinco ha anunciado de forma oficial también a Alex de la Croix, actriz conocida por formar parte de 'La que se avecina'. A estos cuatro concursantes oficiales, desde FormulaTV ya os hemos adelantado en exclusiva otro nombre que tratará de sobrevivir a las inclemencias del programa: Gerard Arias, que se reencontrará con Claudia Chacón en Honduras tras su breve romance en 'La isla de las tentaciones'. y Alex de la Croix, actriz conocida por formar parte de 'La que se avecina'.