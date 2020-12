'Viva la vida' da la bienvenida a una inesperada nueva colaboradora: "Vais a flipar"

'Viva la vida' está teniendo muchos cambios últimamente. Recientemente se ha incorporado Emma García al programa tras haber tenido coronavirus y haberse mantenido en cuarentena durante unas semanas donde Sandra Barneda se ha encargado de sustituirla. El mismo día que la presentadora volvía al espacio de Telecinco, Irene Rosales también lo hacía después de haberse mantenido alejada un tiempo tras el fallecimiento de su padre. Por si fuera poco, se ha anunciado una novedad más.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

El 6 de diciembre Emma García comenzaba anunciando que el espacio iba a tener una nueva colaboradora que se uniría a algunos de los tertulianos más conocidos del espacio como José Antonio Avilés, Terelu Campos, Carmen Borrego, Suso Álvarez o Isabel Rábago entre otros. La presentadora ha aportado algunas pistas como que la presencia de esta tertuliana iba a llamar mucho la atención de la prensa del corazón ya que pertenece a "uno de los clanes más importantes de este país": "Vais a flipar cuando lo sepáis".

Finalmente la conductora del programa ha confirmado que el nuevo fichaje de 'Viva la vida' era Ana María Aldón. La esposa de Ortega Cano ha querido dar un paso más dentro de la televisión y se ha convertido en colaboradora del espacio. A pesar de haber tenido la oferta sobre la mesa desde hace tiempo, la exsuperviviente ha querido meditar antes de aceptar el trabajo por el bien de su pareja. Eso sí, ante todo Aldón ha querido dejar claro el motivo por el que ha decido ampliar su carrera televisiva: "Lo hago porque me apetece, no porque tenga problemas económicos".

Su relación con José Antonio Avilés

Aldón no es una persona que haya estado mucho tiempo frente a las cámaras, ya que comenzó su andadura en la pequeña pantalla cuando se lanzó a participar en 'Supervivientes 2020'. La mujer del diestro no había hecho nada públicamente hasta ese momento y muchos espectadores se sorprendieron al ver la alegría que tenía, aunque también sacó su carácter, principalmente con José Antonio Avilés, uno de los compañeros que estarán con ella en 'Viva la vida'. Antes que nada, Emma García quería saber como se encontraba la relación entre los dos colaboradores: "Tengo buena relación. En su día lo quise matar pero a día de hoy no".