Crítica de 'Lola', la docuserie de Lola Flores: Ni ficción ni realidad, pero no se la pierdan

"Ni canta ni baila, pero no se la pierdan". Esta célebre crítica que supuestamente publicó The New York Times define perfectamente esta producción de Movistar+, que ha sido proyectada dentro del marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz). Ni ficción ni realidad, ni blanco ni negro. Simplemente, Lola Flores. Una camaleónica artista española que se convirtió en uno de los mayores iconos pop del siglo XX en nuestro país.

Producida por 100 Balas (The Mediapro Studio), 'Lola' es una docuserie que repasa la vida y el arte de Lola Flores a través de imágenes de archivo y testimonios de familiares y amigos de La Faraona. Una retrospectiva de una mujer inspiradora, valiente y moderna, que fue una avanzada a su tiempo y que ha ido conquistando a generación tras generación con su talento infinito. Han pasado 26 años desde su muerte, pero ella es una artista inmortal.

Lola Flores en la película "Juana la loca... de vez en cuando"

Dirigida por Israel del Santo ('El Palmar de Troya'), el proyecto cuenta con cuatro capítulos que incluyen las declaraciones de sus hijas, Lolita Flores y Rosario Flores, y su hermana Carmen Flores. Una participación que demuestra la confianza de su familia en la docuserie, sin importar los temas a abordar. Porque en su primer episodio no se omiten las partes más delicadas de sus inicios. Ni siquiera al hablar de cuando se acostó con un hombre para saldar una deuda o, más adelante, de drogas o Hacienda. Siguiendo el espíritu de Lola Flores, todo se trata con claridad y sin tapujos.

Lo que dice se convierte en verdad

Eso sí, su transparencia a la hora de abordar ciertos temas no impide que abunden las contradicciones sobre el mito. ¿Qué es real en la vida de Lola Flores? Y la respuesta sería: ¿A quién le importa? La docuserie juega constantemente con las leyendas urbanas que existen sobre La Faraona o las supuestas exageraciones o mentiras que, de tanto repetirse, ya consideramos como veraces. Si ya lo decía ella misma: "Cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad". Pero ahí está su gracia. ¿Cocinó realmente su madre en el vuelo a Nueva York? No parece muy probable... Pero, ¿y la fantasía? No dejes que la verdad te estropee una buena historia de folclórica.

Rosario y Lolita Flores en la presentación de 'Lola'

Más allá del clan Flores, 'Lola' incluye el testimonio de amigos, periodistas, historiadores y diferentes artistas influenciados por el arte de la jerezana. Un total de 44 entrevistas a profesionales como María Peláe, La Shica, Alaska, Miguel Poveda, Nathy Peluso, Tomasito, C. Tangana, Silvia Pérez Cruz, La Mala Rodríguez, María José Llergo, Bebe, Encarnita Polo y Valeria Vegas, entre otros. Con una narración que tiene hasta un cliffhanger en forma de entrevista, con la aparición estelar de Rosalía.

No es 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

'Lola', que se estrenará el 28 de octubre de 2021 en Movistar+, llega en pleno boom de las docuseries en la pequeña pantalla y en las plataformas de streaming. Aunque, evidentemente, no ha inventado el género, el éxito logrado por 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha provocado que se dé luz verde a más biografías de rostros populares españoles, como es el caso de Raphael. Pero nada tienen que ver. La docuserie no tiene ningún tema tabú, pero tampoco se recrea para ofrecer un contenido sensacionalista.

Lola Flores

El director del proyecto apuesta por una estructura más cercana a programas como 'Lazos de sangre' o 'Lola Flores', jugando constantemente con el montaje a la hora de intercalar los testimonios de forma fresca y con ritmo. Ante todo, la docuserie no cae en un discurso serio, clásico y formal, ni en la anécdota fácil, apostando por el humor que tanto caracterizó a la artista. Sin duda, una preciosa oportunidad para que los espectadores podamos redescubrir a La Faraona o para que los más jóvenes puedan conocerla en profundidad. No solo canta y baila, es autenticidad en estado puro y es todo magnetismo. Así que no se pierdan 'Lola'.