Movistar+ ha presentado 'Lola' en el marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), la docuserie sobre la vida y arte de Lola Flores. La rueda de prensa ha contado con la asistencia de Lolita Flores y Rosario Flores, las hijas de La Faraona; Israel del Santo, director del proyecto; Jorge Ortiz de Landázuri, Producción Ejecutiva Movistar+ y Alejandro Flórez, Producción Ejecutiva 100 Balas (The Mediapro Studio).

La plataforma de streaming vuelve a apostar por el formato documental tras el éxito de 'El Palmar de Troya', abordando la biografía de la polifacética artista. "Es un proyecto que llevamos madurando mucho tiempo. Siempre pensamos en hacer algunas biografías documentales y el primer nombre que me vino a la mente fue Lola Flores", explica Ortiz en la presentación antes los medios. "Pensábamos que era el momento de hacer algo así", añade.

Lolita y Rosario Flores en la presentación de 'Lola'

Una de las claves de este homenaje a la cantante y actriz es la participación de sus familiares, que avalan la veracidad de la historia narrada. Eso sí, con sus licencias narrativas y contradicciones. "Si ellas no hubiesen accedido, el proyecto no habría existido", asegura Ortiz. Todos ellos coinciden en que este es el momento idóneo para contar la historia de la artista, ya que aporta luz y alegría en este complicado momento de pandemia.

"Era una estrella brillante. Donde esté Lola, todo brilla", afirma Rosario. "La gente joven que vea el documental se va a llenar de vida y va a querer vivir como Lola Flores", añade su hija menor. Mientras que Lolita cree que es "un buen momento para que la gente joven, que no la conoce, descubra que no era una folclórica cutre y pastosa". "Se aprende mucho con Lola Flores", explica la actriz y cantante.

Mentiras que se convierten en verdad

La docuserie de Movistar+ no tiene miedo a la hora de tratar los temas más controvertidos de La Faraona o a la hora de mostrar las contradicciones de su historia. ¿Qué es verdad y qué es una mentira? "Hay cosas que me hacen mucha gracia cuando las veo, porque noto cuando disfraza la verdad y maquilla la mentira", asegura Lolita. "Ella decía cosas que se han quedado para la historia. Ella defendía lo suyo porque le costó muchísimo llegar a donde llegó", añade.

Rosario y Lolita Flores en el photocall de la presentación de 'Lola'

Para contar la historia de Lola Flores, el equipo ha conseguido recopilar las imágenes más interesantes del archivo audiovisual de la cantante jerezana. "Además del material que nos ha pasado la familia, también hemos descubierto que hay un volumen de documentos que suelen ser siempre los mismos. Pero cuando nos hemos puesto a rebuscar, es alucinante la cantidad de cosas que hay", explica Flórez.

Curiosamente, el director de esta serie documental, Israel del Santo, no conocía a Lola Flores. Sin embargo, reconoce que que al ponerse a trabajar descubrió "una mujer brutal, superfuerte, que rueda más de 40 películas, más de 30 discos...". Tras mucha documentación, reconoce que no paraba de sumar hallazgos: "Descubrí que la copla mola. Me decía: '¿qué te está pasando?'. Ahora se cuidan más en las cosas que te cantan que las copleras. Descubrí que tenía la capacidad de hacer que convivan C. Tangana, Tomasito y Alaska".

Estos artistas mencionados solo son algunos de los 44 entrevistados que participan en 'Lola', pues a lo largo de sus cuatro entregas también conoceremos los testimonios de Valeria Vegas, Bebe, La Mala, Rosalía, María Peláe o Nathy Peluso, entre otros. Sin duda, una gran variedad de participantes que tienen en común su admiración hacia Lola. Además, Lolita ha recalcado que "ella no hacía distinción entre artistas, cuando le gustaba algo ahí estaba ella". 'Lola' se estrena el 28 de octubre de 2021 en Movistar+.