SEGUNDA TEMPORADA

¿Cuándo vuelve David Broncano y 'La revuelta' de vacaciones a La 1?

El lunes 8 de septiembre se estrenará la segunda temporada de la secuela de 'La resistencia' en RTVE.

¿Cuándo vuelve David Broncano y 'La revuelta' de vacaciones a La 1?
©RTVE
Por Roberto Ponce LópezPublicado: Martes 19 Agosto 2025 14:18 (hace 10 horas)

El curso televisivo está a punto de comenzar y los principales programas ya preparan su regreso a la pequeña pantalla. Ese el caso de 'La revuelta', que se convirtió en la gran revelación de la pasada temporada por su éxito de audiencia y por plantarle cara a 'El hormiguero' en el access prime time.

Las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro de Madrid, volverán a abrirse el lunes 8 de septiembre de 2025. Ese es el día elegido por Radiotelevisión Española para que David Broncano y su equipo estrenen la segunda temporada de 'La revuelta'. Lo harán una semana después de que Pablo Motos y sus hormigas hayan aterrizado en Antena 3.

'La revuelta' volverá para su segunda temporada el 8 de septiembre

'La revuelta' volverá para su segunda temporada el 8 de septiembre

La segunda temporada de 'La revuelta' volverá con los protagonistas habituales del formato: Jorge Ponce, Grison, Ricardo Castella y David Broncano a la cabeza. Aunque se esperan algunos cambios y novedades como una mayor presencia de Lala Chus, quien se ha hecho un hueco en RTVE con su simpatía y humor, siendo la estrella estival con 'Grand Prix'.

Por otro lado, como ya se puedo ver una promo, ahora estará presente la marca RTVE Estudios. De esta manera, se liga al show de Broncano, que es uno de los emblemas de la pública, con este nuevo proyecto que está queriendo impulsar su presidente José Pablo López. Esta nueva productora pretende seguir el modelo que tanto prestigio le ha dado a BBC con su BBC studios, quienes crean para el canal y para terceros todo tipo de productos audiovisuales como programas, series o documentales, cuotas que veremos si consigue RTVE. De este modo, 'La revuelta' será un programa producido por RTVE Estudios en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa.

'La revuelta' irá bajo el sello RTVE Estudios en su segunda temporada en La 1

'La revuelta' irá bajo el sello RTVE Estudios en su segunda temporada en La 1

Una verano revoltoso

Durante los meses de ausencia de 'La revuelta', RTVE no lo ha tenido precisamente fácil para intentar mantener sus buenos datos. El programa de Broncano se alargó un poco más de lo previsto por ajustes de programación y fue sustituido por 'La garita', su apuesta estival para el access prime time. Finalmente, el proyecto no fue un fracaso en términos de audiencia y fue fulminado tras solo dos emisiones. Como suele ocurrir, 'Viaje al centro de la tele' fue el parche para las noches de La 1. Ahora, Broncano tendrá que intentar recuperar a sus fieles y plantar cara a Motos. ¿Conseguirán el mismo golpe de efecto que con el arranque de su primera temporada?

