¿Cuándo vuelve David Broncano y 'La revuelta' de vacaciones a La 1?

Por Roberto Ponce López |

El curso televisivoy los principales programas ya preparan su regreso a la pequeña pantalla. Ese el caso depor su éxito de audiencia y por plantarle cara a ' El hormiguero ' en el access prime time.

Las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro de Madrid, volverán a abrirse el lunes 8 de septiembre de 2025. Ese es el día elegido por Radiotelevisión Española para que David Broncano y su equipo estrenen la segunda temporada de 'La revuelta'. Lo harán una semana después de que Pablo Motos y sus hormigas hayan aterrizado en Antena 3.

'La revuelta' volverá para su segunda temporada el 8 de septiembre

La segunda temporada de 'La revuelta' volverá con los protagonistas habituales del formato: Jorge Ponce, Grison, Ricardo Castella y David Broncano a la cabeza. Aunque se esperan algunos cambios y novedades como una mayor presencia de Lala Chus, quien se ha hecho un hueco en RTVE con su simpatía y humor, siendo la estrella estival con 'Grand Prix'.

'La revuelta' irá bajo el sello RTVE Estudios en su segunda temporada en La 1

Una verano revoltoso

Por otro lado, como ya se puedo ver una promo, ahora estará presente la marca. De esta manera,, que es uno de los emblemas de la pública, con José Pablo López . Esta nueva productoracon su BBC studios, quienes crean para el canal y para terceros todo tipo de productos audiovisuales como programas, series o documentales,. De este modo, 'La revuelta' será

Durante los meses de ausencia de 'La revuelta', RTVE no lo ha tenido precisamente fácil para intentar mantener sus buenos datos. El programa de Broncano se alargó un poco más de lo previsto por ajustes de programación y fue sustituido por 'La garita', su apuesta estival para el access prime time. Finalmente, el proyecto no fue un fracaso en términos de audiencia y fue fulminado tras solo dos emisiones. Como suele ocurrir, 'Viaje al centro de la tele' fue el parche para las noches de La 1. Ahora, Broncano tendrá que intentar recuperar a sus fieles y plantar cara a Motos. ¿Conseguirán el mismo golpe de efecto que con el arranque de su primera temporada?