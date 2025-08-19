¿Cuándo vuelve Pablo Motos y 'El hormiguero' de vacaciones a Antena 3?

Programa relacionado
El hormiguero
2006 - Act
España
Entretenimiento
Popularidad: #17 de 2.133
- 483
- 6
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
'El hormiguero' se despidió de la audiencia el pasado 1 de julio con la visita de la actriz Carmen Machi. Una entrega que registró un 11,7% de cuota de pantalla y reunión a 1.380.000 espectadores, siendo su segundo peor dato de la temporada. A pesar de esta despedida, el programa suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la pequeña pantalla, lo que demuestra la buena salud del programa de Atresmedia. La última tempoada emitida finalizó con una media de un 15,3% de share, consiguiendo ser el programa más visto de la jornada hasta en 90 ocasiones.
La nueva temporada de 'El hormiguero' comienza el 1 de septiembre
La batalla del access prime time tuvo un duro contrincante durante el último curso televisivo. El mes de septiembre de 2024 comenzó con una gran sorpresa al tener a 'La revuelta' por delante de 'El hormiguero' en numerosas ocasiones. Incluso se generó un auténtico debate nacional tras la denuncia de Broncano a Motos de ejercer supuestas presiones a los invitados compartidos para que fuesen antes al programa de Antena 3.
'El hormiguero' se adelanta una semana al estreno de 'La revuelta' en la nueva temporada de ambos programas
Un regreso de película
A pesar de que ya conocemos el día en el que se podrá volver a ver la maquinaria de 'El hormiguero' en acción falta por saber algo muy importante, ya que se desconoce con qué invitado se estrenará la vigésima temporada. Lo que sí podemos confirmar es que volverá con su ya tradicional película que estará protagonizada por las principales estrellas que fueron a divertirse al show la pasada temporada.