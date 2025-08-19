¿Cuándo vuelve Pablo Motos y 'El hormiguero' de vacaciones a Antena 3?

Por Roberto Ponce López |

La temporada estival está a punto de finalizar y las cadenas de televisión ya trabajan en el regreso de sus grandes formatos., el exitoso formato producido por 7 y Acción para Antena 3. De esta manera, Pablo Motos se adelanta una semana al regreso de David Broncano con ' La resistencia ', que emitirá su primer programa el lunes 8 de septiembre en La 1.

'El hormiguero' se despidió de la audiencia el pasado 1 de julio con la visita de la actriz Carmen Machi. Una entrega que registró un 11,7% de cuota de pantalla y reunión a 1.380.000 espectadores, siendo su segundo peor dato de la temporada. A pesar de esta despedida, el programa suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la pequeña pantalla, lo que demuestra la buena salud del programa de Atresmedia. La última tempoada emitida finalizó con una media de un 15,3% de share, consiguiendo ser el programa más visto de la jornada hasta en 90 ocasiones.

La nueva temporada de 'El hormiguero' comienza el 1 de septiembre

La batalla del access prime time tuvo un duro contrincante durante el último curso televisivo. El mes de septiembre de 2024 comenzó con una gran sorpresa al tener a 'La revuelta' por delante de 'El hormiguero' en numerosas ocasiones. Incluso se generó un auténtico debate nacional tras la denuncia de Broncano a Motos de ejercer supuestas presiones a los invitados compartidos para que fuesen antes al programa de Antena 3.

'El hormiguero' se adelanta una semana al estreno de 'La revuelta' en la nueva temporada de ambos programas

Un regreso de película

Tras todo ello, finalmente se llevó el gato al agua el de Requena que se volvió a salir con la suya y a. Aunque esto quedó atrás y ambos programas se fueron de vacaciones, la nueva temporada se nos echa encima y hay muchas ganas de saber

A pesar de que ya conocemos el día en el que se podrá volver a ver la maquinaria de 'El hormiguero' en acción falta por saber algo muy importante, ya que se desconoce con qué invitado se estrenará la vigésima temporada. Lo que sí podemos confirmar es que volverá con su ya tradicional película que estará protagonizada por las principales estrellas que fueron a divertirse al show la pasada temporada.