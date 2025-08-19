FormulaTV
Conectar

TEMPORADA 20

¿Cuándo vuelve Pablo Motos y 'El hormiguero' de vacaciones a Antena 3?

El lunes 1 de septiembre vuelven las hormigas al plató, adelantándose así a su programa rival.

¿Cuándo vuelve Pablo Motos y 'El hormiguero' de vacaciones a Antena 3?
©Atresmedia
Por Roberto Ponce LópezPublicado: Martes 19 Agosto 2025 15:55 (hace 9 horas)

Programa relacionado

El hormiguero

El hormiguero

El hormiguero

2006 - Act

España

Entretenimiento

7,4

43 críticas

Popularidad: #17 de 2.133

  • 483

  • 6

Los protagonistas de la undécima temporada de 'El Hormiguero' 21 fotos

El Androide de 'El Hormiguero' Luis Piedrahita en la presentación de 'El Hormiguero' Vaquero en la presentación de 'El Hormiguero' Wolfgang Maier en la presentación de 'El Hormiguero' Yunke en la presentación de 'El Hormiguero' El Hombre de Negro en la presentación de 'El Hormiguero' Jandro en la presentación de 'El Hormiguero' El Monaguillo en la presentación de 'El Hormiguero' Manolo Sarriá en la presentación de 'El Hormiguero' Pablo Motos en la presentación de 'El Hormiguero' Marta Hazas en la presentación de 'El Hormiguero' Marron en la presentación de 'El Hormiguero' Pablo Motos y las coladoradoras de 'El Hormiguero' Pablo Motos y los colaboradores de 'El Hormiguero' Ernesto Sevilla en la presentación de 'El Hormiguero' Dani Rovira en la presentación de 'El Hormiguero' Damián Mollá y Juan Ibáñez en la presentación de 'El Hormiguero' Anna Simon en la presentación de 'El Hormiguero' Ana Morgade en la presentación de 'El Hormiguero' Patricia Montero en la presentación de 'El Hormiguero'

Vídeos FormulaTV
La temporada estival está a punto de finalizar y las cadenas de televisión ya trabajan en el regreso de sus grandes formatos. El lunes 1 de septiembre es la fecha elegida para el estreno de la temporada 20 de 'El hormiguero', el exitoso formato producido por 7 y Acción para Antena 3. De esta manera, Pablo Motos se adelanta una semana al regreso de David Broncano con 'La resistencia', que emitirá su primer programa el lunes 8 de septiembre en La 1.

'El hormiguero' se despidió de la audiencia el pasado 1 de julio con la visita de la actriz Carmen Machi. Una entrega que registró un 11,7% de cuota de pantalla y reunión a 1.380.000 espectadores, siendo su segundo peor dato de la temporada. A pesar de esta despedida, el programa suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la pequeña pantalla, lo que demuestra la buena salud del programa de Atresmedia. La última tempoada emitida finalizó con una media de un 15,3% de share, consiguiendo ser el programa más visto de la jornada hasta en 90 ocasiones.

La nueva temporada de &#39;El hormiguero&#39; comienza el 1 de septiembre

La nueva temporada de 'El hormiguero' comienza el 1 de septiembre

La batalla del access prime time tuvo un duro contrincante durante el último curso televisivo. El mes de septiembre de 2024 comenzó con una gran sorpresa al tener a 'La revuelta' por delante de 'El hormiguero' en numerosas ocasiones. Incluso se generó un auténtico debate nacional tras la denuncia de Broncano a Motos de ejercer supuestas presiones a los invitados compartidos para que fuesen antes al programa de Antena 3.

Tras todo ello, finalmente se llevó el gato al agua el de Requena que se volvió a salir con la suya y a mantener su trono como rey de las noches en abierto. Aunque esto quedó atrás y ambos programas se fueron de vacaciones, la nueva temporada se nos echa encima y hay muchas ganas de saber qué nos deparará este interesante enfrentamiento.

&#39;El hormiguero&#39; se adelanta una semana al estreno de &#39;La revuelta&#39; en la nueva temporada de ambos programas

'El hormiguero' se adelanta una semana al estreno de 'La revuelta' en la nueva temporada de ambos programas

Un regreso de película

A pesar de que ya conocemos el día en el que se podrá volver a ver la maquinaria de 'El hormiguero' en acción falta por saber algo muy importante, ya que se desconoce con qué invitado se estrenará la vigésima temporada. Lo que sí podemos confirmar es que volverá con su ya tradicional película que estará protagonizada por las principales estrellas que fueron a divertirse al show la pasada temporada.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas