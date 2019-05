María Patiño carga sin piedad contra Carmen Borrego: "Me parece falsa, mentirosa y estafadora"

Mucha tensión la que se respiró en la tarde del martes en el plató de 'Sálvame'. María Patiño sigue sin olvidar las afrentas de Carmen Borrego al programa de Telecinco y a sus colaboradores, ella incluida, por lo que no se lo ha pensado dos veces a la hora de cargar contra la excolaboradora. "Me va a costar mucho trabajo volver a mirarla a la cara", dejaba claro Patiño.

María Patiño dijo todo lo que pensaba sobre Carmen Borrego

María Patiño quiso dejar claro que las palabras de Borrego, despotricando del programa que le había dado de comer durante tanto tiempo, no le habían sentado pero que nada bien. La presentadora confesó estar "absolutamente decepcionada" con su excompañera. "La verdadera Carmen Borrego es la que hemos visto ahí, la que tiene ese sentimiento de que somos lo peor", señalaba Patiño. "Y no ha tenido narices de decírnoslo a la cara; esa es Carmen Borrego", continuaba lamentando.

Muy enfadada, Patiño ha declarado que en su día Carmen había sido "una gran compañera" y que había trabajado "a gusto" con ella. Sin embargo, ahora se ha llevado "una auténtica decepción". "No me siento ofendida porque me llame terrorista del miedo, yo sé quién soy, pero te prometo que me parece una persona tan falsa, tan cobarde, tan mentirosa y tan estafadora", zanjó la presentadora.

También Kiko Hernández

Patiño no ha sido la única en declararse enemiga de Carmen Borrego. Kiko Hernández se ha unido a su compañera en las protestas, asegurando que se ha sentido aludido cuando Carmen dice que en 'Sálvame' más que fuentes de información hay "botijos". El tertuliano ha querido remarcar su enfado con la hija de María Teresa Campos: "Tú no vas a tirar mi trabajo. Tú vives de tu apellido", aseveró Hernández.