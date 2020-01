Dani Parejo habla de fútbol, sexo y dinero en 'La resistencia': "Meter, meto poco"

Como fan declarado del programa, Dani Parejo, centrocampista del Valencia CF, visitó el miércoles 15 de enero el plató de 'La resistencia'. Una animada charla con David Broncano que dejó varios momentazos acerca de su poca valoración en el videojuego FIFA 20, los millones que ha acumulado durante su carrera y, por supuesto, las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes.

Dani Parejo y David Broncano, en 'La resistencia'

"Me han puesto muy poca media en el FIFA. Que vale, que yo soy lento, pero tengo compañeros que dicen que no me pueden poner porque tengo 40 de ritmo", reclamaba el jugador de Coslada. "41 es una barbaridad de poco, eso es un tractor", bromeaba Broncano, a lo que Parejo respondía indignado pero sin perder la sonrisa: "¡Eso lo tiene mi hijo que tiene 4 años! ¡Eso no puede ser!".

En su día, Gerard Piqué se ofreció a pagar una estatua para adornar el plató del programa. Algo que, de momento, el futbolista del FC Barcelona no se ha dignado a cumplir, como se encargó de recordar Castella. Todo porque Parejo dejó otra promesa en el aire: la de regalar un sofá nuevo más cómodo para los entrevistados.

Cambiamos de objetivo temporalmente: PAGA EL SOFÁ, @DANIPAREJO pic.twitter.com/fO809SDb0F — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 15, 2020

A Broncano le hizo especial ilusión que otro futbolista visitase el late night de #0 tras Gerard Piqué. Como era de esperar, le preguntó al capitán che cuánto dinero había en su cuenta, teniendo que lleva desde juveniles siendo profesional y ha cumplido ya 30 años. "En dinero tú y yo nos daremos la mano", dejó caer Parejo. "¡Qué dices, loco! Yo no me quejo, gano bastante, pero ¿cómo voy a tener lo mismo que tú?", se sorprendía Broncano. Finalmente, el futbolista dio la respuesta: "15 o 16 millones de euros".

"Meter, meto poco"

Por último, el presentador le preguntó por el número de relaciones sexuales en el último mes. "Pues meter... meto poco", bromeó Parejo, a lo que Broncano respondió con rapidez: "También tienes 40 de ritmo, eh", provocando las risas del público. "Dos niños, muchos partidos, muchos viajes... meto menos que un perro con las patas rotas", se excusaba el futbolista para acabar dando el dato: "2 o 3 por semana". Cuando le preguntó a Broncano si era más o menos que él, este se limitó a decir: "Depende, lo mío es más variable en ese sentido, hay más emoción, más riesgo".