David Broncano se disculpa por su grave despiste en la entrevista de Chris Pratt en 'La revuelta'

Por Beatriz Prieto

'La revuelta' afrontó su último día de febrero con la visita desde Hollywood de Chris Pratt. Como es habitual, el programa no contó con intérprete, por lo que David Broncano charló en inglés con el actor y tradujo lo que decían en ciertos momentos. Una mecánica por la que el presentador se disculpó en el programa de este lunes 3 de marzo, tras haber visto que no había estado precisamente acertado en dicha tarea.

David Broncano en 'La revuelta'

Fue durante la visita de Jorge Ponce en su sección cuando el presentador y su compañero hablaron de la visita del estadounidense:. "Buah, madre mía. Guapo y gracioso. Hay que elegir, las dos cosas me dan mucha rabia", confesó el colaborador, algo con lo que el presentador se mostró de acuerdo. "A lo mejor es tonto, aquí no dio la impresión, pero", bromeó Ponce.

Broncano confesó entonces que "el otro día vi el programa, por la noche cuando llegué a casa": "Lo puse para ver qué tal había estado y me di cuenta de que no traduje nada". "Quiero disculparme con las personas que no saben inglés, porque vieron el programa y dijeron: 'Bueno, ok, pues nada, pasadlo muy bien'", declaró el presentador. "Así que nada, el próximo día traduciré más, haremos lo que se pueda", se comprometió Broncano.

Opiniones divididas

El jienense, de hecho, reconoció que "en mi cabeza había ido traduciendo", pero no logró soltarlo en voz alta muchas veces, algo que Ponce achacó a que "estabas embobado". Broncano hacía así alusión a un aspecto de su programa que parece dividir a la audiencia: mientras algunos, especialmente los profesionales de la traducción y la interpretación, señalan lo práctico que es contar con un intérprete simultáneo, otros alaban la fluidez de Broncano para hablar inglés. Una opción que apunta a ser permanente según las palabras del propio presentador, a pesar de ese tropiezo.