Por Pablo Fernández Pérez

'El hormiguero' siempre ha ostentado el puesto de único programa en la televisión española con la posibilidad de traer invitados a nivel internacional. Durante años, una buena parte de Hollywood ha visitado el formato de las hormigas. Sin embargo, con el éxito de 'La revuelta', ahora la posibilidad de atraer a estrellas es doble y, algunas, ya están empezando a preferir el programa de David Broncano. El pasado 27 de febrero, Chris Pratt visitó 'La revuelta' para promocionar su nueva película: 'Estado eléctrico'.

Chris Pratt en 'La revuelta'

Desde el primer momento, el invitado internacional al momento, la entrevista se desarrolló con una gran cercanía y naturalidad y con

Incluso, cuando Pratt contó que hacía lucha libre en el instituto, Broncano contestó que él también y, acto seguido, protagonizaron una descafeinada lucha en la que el presentador acababa en el suelo y el actor ganando. "Era una broma y me has humillado", le decía el jienense, lo que provocaba la risa del actor. Después, tras invitarlo a visitar Sevilla, Broncano le preguntaba qué electrodoméstico sería y él, lejos de quedarse cortado, aseguró que sería "un bidé", haciendo un guiño al elemento del programa.

La simpatía de Chris Pratt

Finalmente, después de un programa lleno de risas, el actor no se libraba de las preguntas clásicas. A la del dinero, Pratt respondía que "tenía mucho" y a la de las relaciones sexuales en el último mes contestaba que "nueve". Antes de despedirse, el actor quiso comentar: "Este es, sinceramente, el mejor talk show en el que he estado nunca. Muy divertido, el público es increíble, tiene una energía fascinante, tú eres un presentador increíble y me ha encantado que todo sea sin guion. Me lo he pasado muy bien, gracias. Volveré cuando sea".