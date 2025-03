Por Pablo Fernández Pérez |

La octava temporada de 'La isla de las tentaciones' ha supuesto una verdadera revolución gracias al gran juego que han dado sus participantes. En esta nueva edición, el formato ha recorrido el mundo gracias al fenómeno Montoya, que ha llegado hasta Estados Unidos. Tras la experiencia en República Dominicana, todas las parejas protagonistas se reencontraron tres meses después y contaron cuál eran su situación en ese entonces. Sin embargo, desde ese momento, todo ha seguido cambiando.

En el reencuentro se veía cómo algunas parejas habían vuelto, otras habían roto, otras no habían vuelto pero se habían acostado varias veces, o se habían acostado con miembros de otras parejas... Una de las relaciones que se confirmó que seguía en pie era la de Joel Benedicto y Andrea Arpal. Ambos llegaron al programa desde Barcelona con la intención de aprender a echarse de menos y, finalmente, decidieron irse juntos de la experiencia a pesar de haber caído ambos en la tentación.

Joel y Andrea en 'El debate de las tentaciones'

En 'El debate de las tentaciones' del pasado 17 de marzo, Sandra Barneda dio paso a ambos participantes del reality para que contaran su nueva realidad. La pareja, que había sido de las pocas que habían salido juntas, había roto. "Me duele muchísimo decirlo, pero a día de hoy no estamos juntos", señalaba Joel, a lo que Barneda contestaba: "Pues la verdad es que me quedo... Soy la primer sorprendida junto con el público". De la misma manera, Andrea también lo decía: "Me da mucha pena decir esto, pero ahora mismo Joel y yo no estamos juntos".

Próximamente...

La presentadora, al conocer esta situación, pidió a Andrea que entrase al plató para explicar el porqué de la ruptura. Sin embargo, tendremos que esperar al debate del próximo 19 de marzo para poder conocer los motivos. Sin duda, estos debates están removiendo aún muchas situaciones y muchos sentimientos que podríamos haber pensado que con el fin de 'La isla de las tentaciones' se resolverían.