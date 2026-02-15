FormulaTV
El Benidorm Fest rinde homenaje a su historia con un espectacular número grupal que no reniega de Eurovisión

Agoney, Vicco, Blanca Paloma, Jorge González, Almacor, Nebulossa y Daniela Blasco se unen para celebrar el 5º aniversario del certamen musical de RTVE.

El Benidorm Fest rinde homenaje a su historia con un espectacular número grupal que no reniega de Eurovisión
Publicado: Domingo 15 Febrero 2026 00:33

El Benidorm Fest celebra sus cinco años de historia y el 70º aniversario de Radiotelevisión Española con un número grupal muy especial que reúne a concursantes de las cuatro primeras ediciones y no reniega deEurovisión. Un show, con escenografía de Sergio Jaén, que es pura nostalgia, pero a la vez una reinvención de su propia historia.

De la segunda edición llega Agoney con 'Quiero arder', la canción que consiguió el segundo puesto en 2023. Vicco interpreta 'Nochentera', tema que la llevó al tercer puesto, mientras que Blanca Paloma canta 'Eaea', su propuesta ganadora de la misma edición que la llevó a representar a España en Eurovisión 2023.

Jorge González canta 'Caliente' en la Final del Benidorm Fest 2026
Nebulossa repite su himno 'Zorra', la canción ganadora de la tercera edición que los llevó a Eurovisión y los convirtió en referentes del electropop. Y aprovecha la ocasión para mostrar su apoyo a Palestina con una bandera pintada en su pecho. Jorge González y Almácor, también de esa edición, suman su energía con 'Caliente' y 'Brillos Platino', temas que aunque no ganaron se han convertido en recuerdos imprescindibles del festival.

De la cuarta edición emerge Daniela Blasco con 'Uh nana', la canción que consiguió un segundo puesto y que se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su pegajosa melodía. Cada actuación se encadena con precisión y con los artistas ubicados en diferentes puntos del plató, construyendo un recorrido por la historia del Benidorm Fest que une a varias ediciones sobre el mismo escenario.

Jorge González, Vicco, Blanca Paloma, Nebulossa, Agoney, Almácor y Daniela Blasco cantan 'Eres tú' en la Final del Benidorm Fest 2026

Sin olvidar a Eurovisión

El clímax llega cuando todos los artistas se reúnen para cantar 'Eres tú' de Mocedades, el clásico de Eurovisión en 1973, que consiguió el segundo puesto con 125 puntos en Luxemburgo, conectando pasado y presente. La emoción del público es palpable, cada estrofa se mezcla con miles de eurofans que cantan a pulmón, recordando que aunque este Benidorm Fest ya no seleccione representante para Eurovisión, sigue siendo un festival de emociones, recuerdos, diversidad y momentos que nadie quiere que terminen. La nostalgia y el espectáculo se abrazan en una actuación que ya es historia de la televisión.

