'DecoMasters' elige a sus finalistas tras una noche de tensión con una expulsión decisiva

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DecoMasters
2026 - Act
España
Entretenimiento Realities
Ya se huele la final en 'DecoMasters'. El talent de La 1 emitió el lunes 23 de marzo su semifinal y puso en la calle a una de sus parejas. El programa comenzó con el mini reto de habilidad, que consistió en restaurar pantallas de lámparas en quince minutos. Los Gemeliers fueron los ganadores del pequeño desafío y pudieron escoger equipo y el espacio a restaurar en la primera prueba.
Junto a Isa Pantoja y Asraf Beno, Jesús Oviedo y Daniel Oviedo eligieron redecorar el salón principal de una casa de campo. Mientras, Belén López y Raquel Meroño y Mar Flores y Carlo Costanzia Jr hicieron lo propio con el salón pabellón. Los dos equipos contaban con un presupuesto máximo de 3.500 euros. Tras esta primera prueba, el jurado elegiría a la primera pareja finalista, por lo que la tensión se palpó en el ambiente y los gritos y robos de materiales fueron una constante durante todo el reto.
Los primeros finalistas y la expulsión definitiva
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Una vez terminado el tiempo de trabajo, los jueces calificaron el trabajo de las parejas. El equipo de Isa y Asraf y los Gemeliers no acertó con sus decisiones y se pasó 1.300 euros del presupuesto. Por otro lado, Raquel y Belén y Mar y Carlo lo hicieron algo mejor, pero también sobrepasaron el presupuesto máximo, por lo que las capitanas fueron directamente a eliminación. Por ello, los primeros finalistas de 'DecoMasters' fueron Mar y Carlo, que no pudieron contener la emoción.
"Me gustaría dedicarle unas palabras al programa. Si tuviera que definirlo con una palabra sería 'perfecto'. Los cámaras, la gente de producción, de maquillaje, de todo, nos han recibido todos los días con un abrazo, con un beso, con muy buenas palabras. Los quiero a todos. Y, sobre todo, a vosotros, por vuestras buenas palabras, por apoyarnos. 'DecoMasters' es perfecto", expresó uno de los hermanos antes de abandonar para siempre el programa de La 1.