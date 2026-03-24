'DecoMasters' elige a sus finalistas tras una noche de tensión con una expulsión decisiva

Por Adrián López Carcelén |

Ya se huele la final en 'DecoMasters'. El talent de La 1 emitió el lunes 23 de marzo su semifinal y puso en la calle a una de sus parejas. El programa comenzó con el mini reto de habilidad, que consistió en restaurar pantallas de lámparas en quince minutos. Los Gemeliers fueron los ganadores del pequeño desafío y pudieron escoger equipo y el espacio a restaurar en la primera prueba.

Junto a Isa Pantoja y Asraf Beno, Jesús Oviedo y Daniel Oviedo eligieron redecorar el salón principal de una casa de campo. Mientras, Belén López y Raquel Meroño y Mar Flores y Carlo Costanzia Jr hicieron lo propio con el salón pabellón. Los dos equipos contaban con un presupuesto máximo de 3.500 euros. Tras esta primera prueba, el jurado elegiría a la primera pareja finalista, por lo que la tensión se palpó en el ambiente y los gritos y robos de materiales fueron una constante durante todo el reto.

Mar Flores y Carlo Costanzia fueron los primeros finalistas de 'DecoMasters'

Los primeros finalistas y la expulsión definitiva

Una vez terminado el tiempo de trabajo, los jueces calificaron el trabajo de las parejas. El equipo de Isa y Asraf y los Gemeliers no acertó con sus decisiones y se pasó 1.300 euros del presupuesto. Por otro lado, Raquel y Belén y Mar y Carlo lo hicieron algo mejor, pero también sobrepasaron el presupuesto máximo, por lo que las capitanas fueron directamente a eliminación. Por ello, los primeros finalistas de 'DecoMasters' fueron Mar y Carlo, que no pudieron contener la emoción.

Los Gemeliers fueron los expulsados de la semifinal de 'DecoMasters'

El resto de parejas se enfrentaron a una prueba de eliminación en la que tuvieron que. El jurado valoró el esfuerzo de las tres parejas y afirmó que las tres estancias estaban "a un nivel muy alto". Sin embargo, todas tenían sus más y sus menos y finalmentey tuvieron que colgar sus monos de trabajo.

"Me gustaría dedicarle unas palabras al programa. Si tuviera que definirlo con una palabra sería 'perfecto'. Los cámaras, la gente de producción, de maquillaje, de todo, nos han recibido todos los días con un abrazo, con un beso, con muy buenas palabras. Los quiero a todos. Y, sobre todo, a vosotros, por vuestras buenas palabras, por apoyarnos. 'DecoMasters' es perfecto", expresó uno de los hermanos antes de abandonar para siempre el programa de La 1.