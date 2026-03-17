'DecoMasters' ya tiene semifinalistas tras la expulsión de su pareja más polémica

Por Adrián López Carcelén |

'DecoMasters' entró en su recta final con uno de los programas más emotivos y solidarios de la temporada. El talent de decoración se desplazó hasta Valencia para transformar dos viviendas destrozadas por la DANA. Además, el programa concluyó con el nombramiento de las cuatro parejas que lucharán por un puesto en la final tras la expulsión de Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón.

El formato comenzó con una prueba de habilidad que alzó como ganadores a La Terremoto y Navarrete, que se encargaron de formar los equipos. La pareja vencedora decidió trabajar junto a Mar Flores y Carlo Costanzia Jr y Belén López y Raquel Meroño, dejando a Daniel Oviedo y Jesús Oviedo junto a Isa Pantoja y Asraf Beno. En esta primera prueba, los equipos debieron transformar dos viviendas de la localidad valenciana de Picaña que acabaron destrozadas por la DANA con un presupuesto de 2.000€.

Los participantes de 'DecoMasters' se desplazaron a Valencia

Una vez terminados los proyectos, los jueces desvelaron que el equipo formado por Mar y Carlo, Belén y Raquel y La Terremoto y Eduardo había sobrepasado el presupuesto, por lo que fueron directamente a la prueba de eliminación. Asimismo, el jurado decidió hacer ganadores del reto a los Gemeliers e Isa y Asraf.

Una prueba de eliminación de alta tensión

Isa Pantoja, Asraf Beno y los Gemeliers se convirtieron en semifinalistas de 'Decomasters'

En la prueba de eliminación, las parejas tuvieron que dar una nueva vida a las oficinas de una empresa de sostenibilidad. Durante el reto,. Al acabar el tiempo de trabajo, los jueces alabaron el trabajo de Raquel y Belén y destacaron el buen hacer de Mar y Carlo. Además, fueron claros al calificar el trabajo de Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón como el peor de los tres.

"La pareja que abandona 'DecoMasters' es la formada por Terre y Eduardo", dijeron los jueces. Las reacciones de los expulsados no se hicieron esperar y ambos aludieron a la tensión existente entre ellos. "Nos hemos peleado y nos perdonaremos cuando tengamos que perdonarnos, y si no tampoco pasa nada", dijo el diseñador. Con su marcha, el programa proclamó semifinalistas a las parejas formadas por Mar y Carlo, Raquel y Belén, Isa y Asraf y los Gemeliers.