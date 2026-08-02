Por Diego López |

Nuevo y mediático tropiezo en la estrategia de Disney con su Universo Cinematográfico Marvel: Disney+ ha decidido cancelar su última apuesta del universo, 'Wonder Man', tras una temporada. La cancelación es especialmente relevante, puesto que ya había renovado la serie en marzo al poco de estrenarse, por lo que se trata de una "desrenovación".

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el equipo, sobre todo en su protagonista, Yahya Abdul-Mateen II, que hace unos días precisamente había conseguido una nominación a los premios Emmy como mejor actor por su trabajo en la ficción.

Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley en 'Wonder Man'

Es también por eso por lo que la cancelación choca especialmente. 'Wonder Man' no había sido ningún fenómeno, pero dentro de la larguísima lista de series Marvel que Disney+ ha ido estrenando, tampoco era la peor parada: 618 millones vistos en su primera semana,y hasta la mencionada nominación al Emmy deberían haber sido suficientes para mantener la renovación de la serie.

Sin embargo, 'Wonder Man' desapareció del top 10 de Disney+ tras su estreno, lo que da a entender un pobre recorrido en cuanto a audiencias una vez superada la campaña de lanzamiento, uno de los problemas endémicos de la mayoría de series de streaming.

"La vida es así"

Una vez hecha pública la noticia, Adbul-Mateen II ha aprovechado sus redes para lanzar un mensaje de despedida, asegurando que "la vida es así". "Me gustaría agradecer a todo el mundo que vio la serie, disfrutó la serie y compartió que lo había hecho de alguna forma u otra. La serie funcionaba. Y era lo que más me gustaba de ella. Podía verlo en las caras de las reacciones de YouTube y puedo verlo en los mensajes que recibo de cómo la serie os recordó lo de no rendiros, y lo siento en el amor genuino que recibo cuando me encuentro con alguno de vosotros durante el día".

"Así que hoy pienso en todos vosotros, estoy feliz de haber formado parte de algo tan cool. Gracias por verla, y... ¡nos vemos en los Emmy!", terminaba.

Con esta cancelación, el UCM en Disney+ se queda bastante exiguo, comparado con la batería de proyectos que tenía hace unos años. Este 2026 debería ver la luz la nueva serie 'VisionQuest', que completará la trilogía de 'WandaVision', y el año próximo tendremos la tercera de 'Daredevil: Born Again'. Más allá, solo sigue en desarrollo una serie sobre Wakanda de la que no hay muchos más detalles.