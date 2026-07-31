Por Fidel Conejero |

'Punto Nemo' dará el salto a la televisión en abierto. La serie, estrenada el 28 de marzo de 2025 en Prime Video, donde se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma y concluyó su recorrido con una segunda y última temporada el 17 de abril de 2026, llegará a Cuatro el próximo lunes 3 de agosto, con una doble entrega a partir de las 23:00 horas. La ficción está protagonizada por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores y Najwa Nimri.

Dirigida por Denis Rovira y creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo y Daniel Benmayor, la serie combina suspense, ciencia ficción, acción y aventura en una historia ambientada en uno de los lugares más remotos del planeta: el llamado Punto Nemo, el polo de inaccesibilidad del océano Pacífico. La producción, coproducida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, fue rodada en distintas localizaciones de Galicia y Portugal.

Eric Masip y Maxi Iglesias en una foto promocional de 'Punto Nemo'

Una expedición atrapada en el lugar más aislado del planeta

La historia comienza con unaintegrada porque parte rumbo alpara investigar la enormeque flota en el océano. Sin embargo, una violentacambia por completo el rumbo de la misión y conduce a la tripulación hasta unadonde años atrás funcionó una base militar rusa.

Aislados del resto del mundo y sin posibilidad de pedir ayuda, los protagonistas deberán colaborar para sobrevivir mientras descubren que ese remoto enclave esconde peligros mucho mayores de los que imaginaban. La ficción mezcla el suspense con la ciencia ficción y la aventura para construir una historia de supervivencia en un entorno hostil, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además de Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores y Najwa Nimri, el reparto cuenta con Margarida Corceiro, Eric Masip, Sara Matos, Nüll García, Oleg Kricunova, María Isabel Díaz Lago, Michelle Calvó y Leander Vyvey, entre otros intérpretes.