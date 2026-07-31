HBO Max estrenará en España 'Crystal Lake', la precuela de "Viernes 13"

Por Fidel Conejero |

'Crystal Lake', la esperada precuela de la saga "Viernes 13", ya tiene plataforma en España. Warner Bros. Discovery ha confirmado que la ficción llegará a HBO Max en nuestro país después de hacerse con los derechos de distribución para Europa, Oriente Medio y África de esta producción de A24. La serie se estrenará el 15 de octubre de 2026 en Peacock en Estados Unidos y, posteriormente, estará disponible en HBO Max en España este mismo año, aunque por el momento la plataforma no ha concretado su fecha de lanzamiento.

La llegada de la serie supone el regreso de una de las franquicias de terror más populares de la historia del cine, aunque en esta ocasión lo hará desde un punto de vista diferente. En lugar de centrarse en Jason Voorhees, el icónico asesino que protagoniza la mayor parte de la saga, 'Crystal Lake' pondrá el foco en los acontecimientos que precedieron a la historia original y, especialmente, en la figura de Pamela Voorhees, la madre del personaje.

Escena de Linda Cardellini en una imagen promocional de 'Crystal Lake'

El origen de la historia de Pamela y Jason Voorhees

La ficción está protagonizada por, nominada al Emmy por, que interpreta a. La trama presenta al personaje como unaque todavíapor ahogamiento deen el lago de Crystal Lake. Cuando dos desconocidos aparecen para investigar su pasado, unacomienza a alterar la tranquilidad del pueblo y a sembrar dudas sobre

Junto a Cardellini, el reparto reúne a William Catlett como el jefe de policía Levon Brooks, Devin Kessler en el papel de Brianna Brooks, Cameron Scoggins como el agente Dorf, Gwendolyn Sundstrom como Grace y Callum Vinson, encargado de interpretar al joven Jason Voorhees. De este modo, la serie ampliará la mitología de la franquicia con nuevos personajes y una historia inédita ambientada antes de los hechos conocidos por los seguidores de la saga.

Creada por Brad Caleb Kane, que ejerce además como guionista y showrunner, 'Crystal Lake' es una producción de A24 rodada en Nueva Jersey. Michael Lennox dirige los tres primeros episodios, mientras que Celine Held y Logan George se encargan del bloque central y Quyen Tran firma los dos capítulos finales.