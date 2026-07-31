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HBO Max estrenará en España 'Crystal Lake', la precuela de "Viernes 13"

La serie protagonizada por Linda Cardellini llegará al catálogo de HBO Max en nuestro país tras el acuerdo alcanzado por Warner Bros. Discovery para distribuir la ficción de A24 en Europa.

HBO Max estrenará en España 'Crystal Lake', la precuela de "Viernes 13"
©Peacock TV LLC. All Rights Reserved.
Por Fidel ConejeroPublicado: Viernes 31 Julio 2026 11:56 (hace 52 minutos)

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Crystal Lake

Crystal Lake

2026 - Act

Estados Unidos 1 temporada 8 capítulos

ComediaDramaTerror

'Crystal Lake', la esperada precuela de la saga "Viernes 13", ya tiene plataforma en España. Warner Bros. Discovery ha confirmado que la ficción llegará a HBO Max en nuestro país después de hacerse con los derechos de distribución para Europa, Oriente Medio y África de esta producción de A24. La serie se estrenará el 15 de octubre de 2026 en Peacock en Estados Unidos y, posteriormente, estará disponible en HBO Max en España este mismo año, aunque por el momento la plataforma no ha concretado su fecha de lanzamiento.

La llegada de la serie supone el regreso de una de las franquicias de terror más populares de la historia del cine, aunque en esta ocasión lo hará desde un punto de vista diferente. En lugar de centrarse en Jason Voorhees, el icónico asesino que protagoniza la mayor parte de la saga, 'Crystal Lake' pondrá el foco en los acontecimientos que precedieron a la historia original y, especialmente, en la figura de Pamela Voorhees, la madre del personaje.

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Escena de Linda Cardellini en una imagen promocional de 'Crystal Lake'
Escena de Linda Cardellini en una imagen promocional de 'Crystal Lake'

El origen de la historia de Pamela y Jason Voorhees

La ficción está protagonizada por Linda Cardellini, nominada al Emmy por 'Dead to Me', que interpreta a Pamela Voorhees. La trama presenta al personaje como una madre soltera que todavía no ha conseguido superar la muerte por ahogamiento de su hijo Jason en el lago de Crystal Lake. Cuando dos desconocidos aparecen para investigar su pasado, una inquietante cadena de acontecimientos comienza a alterar la tranquilidad del pueblo y a sembrar dudas sobre quién es realmente Pamela.

Junto a Cardellini, el reparto reúne a William Catlett como el jefe de policía Levon Brooks, Devin Kessler en el papel de Brianna Brooks, Cameron Scoggins como el agente Dorf, Gwendolyn Sundstrom como Grace y Callum Vinson, encargado de interpretar al joven Jason Voorhees. De este modo, la serie ampliará la mitología de la franquicia con nuevos personajes y una historia inédita ambientada antes de los hechos conocidos por los seguidores de la saga.

Creada por Brad Caleb Kane, que ejerce además como guionista y showrunner, 'Crystal Lake' es una producción de A24 rodada en Nueva Jersey. Michael Lennox dirige los tres primeros episodios, mientras que Celine Held y Logan George se encargan del bloque central y Quyen Tran firma los dos capítulos finales.

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