El Mundial 2026 dispara a La 1 a su mejor audiencia en casi 20 años

Por Redacción |

Tal y como era de esperar, La 1 lidera con claridad el mes impulsada por la victoria de España en el Mundial 2026. La cadena pública se dispara hasta un 18,8%, tras ganar 4,5 puntos respecto a junio, y firma su mejor dato mensual desde diciembre de 2006, según el informe elaborado por Dos30' a partir de los datos de Fifty5Blue.

Por su parte, Antena 3 es la generalista que mejor resiste el efecto del fútbol. La cadena obtiene un 11,4%, cediendo 1,1 puntos frente al mes anterior.

La situación es muy distinta en Telecinco, que registra un nuevo mínimo histórico con un 7,1%, tras perder 1,2 puntos. A continuación se sitúa Cuatro con un 5,8%, seis décimas menos que en junio.

ocupa la quinta posición con un, también seis décimas por debajo del mes anterior. En cambio,protagoniza la evolución más positiva al crecerhasta el, su mejor resultado mensual desde

Entre las cadenas temáticas TDT, FDF mantiene el liderazgo con un 2% de cuota de pantalla. Nova y Energy completan el podio, ambas con un 1,8%. Mención especial merece Teledeporte, que gracias en buena medida al Mundial alcanza un 1,6% y firma su mejor mes de julio desde 2015.

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Ranking de emisiones en abierto más vistas en julio de 2026

La 1 ha monopolizado las audiencias durante el mes de julio gracias al Mundial 2026, hasta el punto de ocupar las 20 emisiones en abierto más vistas. En lo más alto del ranking se sitúa la prórroga de la final entre España y Argentina, que reúne a más de 14,4 millones de espectadores y firma un espectacular 77,6% de cuota de pantalla. Justo por detrás aparecen los 90 minutos reglamentarios del encuentro, con más de 13,3 millones de seguidores y un 75,1%, mientras que el contenedor completo de la retransmisión alcanza una media de 13,1 millones de espectadores y un 75,4%.

Los encuentros sin presencia de la selección española también cosechan grandes resultados y logran colarse entre las emisiones más vistas del mes, especialmente aquellos que definieron el camino hacia la final. Destacan la semifinal entre Inglaterra y Argentina y el Francia-Marruecos de cuartos de final. Además, 'Camino a NY', el espacio encargado de las previas y los análisis posteriores de los partidos, también logra situar varias de sus emisiones dentro del Top 20 de julio gracias al enorme seguimiento del campeonato.

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Ranking de programas no deportivos más vistos en julio de 2026

Más allá de los encuentros del Mundial 2026, el contenido que congrega a un mayor número de espectadores durante julio es el especial 'Imparables: un equipo de leyenda', dedicado a las celebraciones por el triunfo de la selección española. El espacio reúne a 4.100.000 espectadores y firma un 36% de cuota de pantalla en La 1, convirtiéndose en la emisión no deportiva más seguida del mes.

Si se excluyen todos los contenidos relacionados con el Mundial, el liderazgo recae en 'Antena 3 Noticias 1', cuya edición de lunes a viernes promedia un 22,3% de share y 2.023.000 espectadores, situándose como el programa más visto de julio. En el apartado de entretenimiento, el primer puesto corresponde a 'El hormiguero', que alcanza una media de 1,5 millones de seguidores y un 13,5% en Antena 3, seguido por 'La ruleta de la suerte' con 1,4 millones y un 19,6%.

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El Top 10 lo completan 'Telediario 1', con un 15,1% de cuota media; 'Antena 3 Noticias 2', que logra un 13,7% de share con 1,3 millones de seguidores; y 'Telediario Fin de Semana 1', que cierra el ranking con 1.268.000 televidentes y un 14,9% de share.

Ranking de cadenas autonómicas en julio de 2026

TV3 conserva el liderazgo entre las cadenas de FORTA con un 11,4% de cuota de pantalla, aunque cede 1,5 puntos respecto a junio.

Aragón TV ocupa la segunda posición con un 10,5%, tras perder seis décimas en el último mes.

Ranking de Cadenas Autonómicas CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JULIO 2026 Todas ↑ Suben ↓ Bajan # ▲ Cadena Región Jul vs Jun

Completan el Top 5 Canal Sur, con un 9%; ETB2, con un 8,4%; y TVG, que firma un 6,8%. La televisión gallega se convierte, además, en la única de las grandes autonómicas que mejora sus resultados durante el mes de julio, con una décima más que en junio.

Por su parte, ETB1 protagoniza el mayor crecimiento de FORTA al alcanzar un 2,8% de cuota de pantalla, nueve décimas más que en el mes anterior.

Top 20 Programas Autonómicos RANKING POR CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JULIO 2026 Todas TV3 Aragón TV ETB2 # ▲ Programa Cadena Inicio Fin Emis. Cuota AM(000)

Ranking de cadenas de pago en julio de 2026

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 también impulsa las audiencias de la televisión de pago. El principal beneficiado es DAZN Mundial, el canal creado específicamente para seguir el campeonato, que lidera el ranking con un 10,2% de cuota de pantalla.

Ranking de Cadenas de Pago CUOTA % · PAGO · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JULIO 2026 Todas ↑ Suben ↓ Bajan Deportes Cine Series # ▲ Cadena Género Jul vs Jun

Al margen del Mundial, Warner TV se sitúa como el canal de pago más visto de julio con un 2,5%, mejorando una décima respecto al mes anterior. El podio lo completa AXN, que alcanza un 1,9% y protagoniza el mayor crecimiento del mes al sumar cinco décimas frente a junio.

La emisión más seguida del universo de pago corresponde al encuentro de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, ofrecido por DAZN Mundial, que alcanza un espectacular 57,3% de cuota de pantalla entre las cadenas de pago y reúne a una media de 1.081.000 televidentes.

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Ranking por Grupos Audiovisuales CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JULIO 2026 Grupo Cuota Jul ▲ vs Jun Esp. Únicos Cobertura









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