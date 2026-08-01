Canal Sur confirma el fichaje de María Casado tras su salida de 'Informativos Telecinco'

Por Fidel Conejero |

La nueva etapa profesional de María Casado ya es oficial. Apenas unos días después de que trascendiera que su futuro podía estar ligado a Canal Sur, la cadena pública andaluza ha confirmado este viernes el fichaje de la periodista como copresentadora de 'La Gran Audición', su nuevo talent show de teatro musical. De este modo, se confirma la información adelantada por Diario de Sevilla tras su salida de 'Informativos Telecinco'.

Casado compartirá la conducción del formato junto a Pablo Puyol, actor, cantante y bailarín. El programa, creado por Dario Regattieri y producido por beon. Entertainment, ocupará el prime time de los sábados en Canal Sur.

La noticia llega poco más de una semana después de que la periodista pusiera fin a su etapa al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', donde se despidió de los espectadores entre lágrimas. Entonces explicó que abandonaba Mediaset por motivos personales y para facilitar la conciliación familiar, ya que regresaba a Málaga junto a su hija. Según adelantó el citado periódico, ese traslado iba acompañado de un nuevo proyecto vinculado a Canal Sur, una información que ahora queda confirmada con su incorporación a 'La Gran Audición'.

'La Gran Audición', el nuevo talent show de Canal Sur

Durante el desarrollo del concurso, María Casado acompañará a los aspirantes desde los castings hasta la gran final, mostrando su evolución y el lado más humano de los participantes. "'La Gran Audición' es mucho más que un concurso de televisión. Es una oportunidad para descubrir historias de superación, esfuerzo y talento, y me hace muchísima ilusión vivir esta experiencia junto a los participantes y compartir con los espectadores todo lo que hay detrás de su camino", ha afirmado la periodista.

El proceso de selección permanecerá abierto hasta el 12 de agosto a través de la web oficial del programa. Tras una primera fase online, el equipo realizará una gira de audiciones presenciales de la que saldrán los 24 concursantes que participarán en el talent. El ganador protagonizará una producción profesional de beon. Entertainment, mientras que el resto de finalistas tendrán la oportunidad de incorporarse a futuros elencos de musicales.