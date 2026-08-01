'Horizonte' lidera la noche con un 13,5% y Cuatro empata con Telecinco

Por Redacción |

Durante la sobremesa del viernes, Mediaset España anunció un cambio de programación de última hora al retirar la película "Spider-Man: No Way Home" para ofrecer un especial en directo de 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, centrado en la crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Esta decisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de la audiencia: el espacio firma un 13,5% de cuota de pantalla, su mejor dato histórico, reúne 985.000 seguidores y se convierte en la oferta más vista del prime time, liderando además durante sus casi tres horas de emisión.

La segunda posición es para 'Viaje al centro de la tele', que registra un 9,1%, un 10,3% y un 10,3% en sus tres entregas en La 1. Muy cerca se sitúa 'El peliculón' de Antena 3, donde "Los buenos modales" alcanza un 9,7% de share. A continuación aparece la despedida de temporada de '¡De viernes!', que firma un 9,2% y algo más de medio millón de fieles.

En laSexta, a primera hora de la noche, 'laSexta clave', también centrado en la crisis fronteriza, anota un 6%, mientras que las reposiciones de 'Equipo de investigación' emitidas posteriormente pierden fuelle. Por último, La 2 rindió homenaje al recientemente fallecido Manolo Solo con la emisión de "Tarde para la ira", película por la que obtuvo el Goya al mejor actor de reparto, que marca un 2,8% y supera ligeramente los 200.000 espectadores.

Antonio de la Torre en "Tarde para la ira"

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Temazos míticos 767.000 9,1% Viaje al centro de la tele: la noche temática Temazos eternos 830.000 10,3% Viaje al centro de la tele: la noche temática Temazos a dúo 682.000 10,3%

La 2

Trivial Pursuit320.000 4,0% Cifras y letras503.000 6,0% Plano general Dr. Manuel Sans Segarra 236.000 2,7% Historia de nuestro cine: presentación Tarde para la ira 204.000 2,8% Historia de nuestro cine: película Tarde para la ira 203.000 2,8%

Antena 3

El peliculón Los buenos modales 789.000 9,7% Cine Al final del camino 458.000 9,3%

Cuatro

First Dates427.000 5,4% Horizonte985.000 13,5%

Telecinco

¡De viernes!570.000 9,2%

laSexta

La sexta clave484.000 6,0% Equipo de investigación Reme, la asesina de ancianas 378.000 4,7% Equipo de investigación Asesinato a la carta: el crimen de la asistenta 265.000 4,3%

Escena de la serie de 1978 'Cañas y barro'

Late night

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Temazos imprescindibles 335.000 7,6% Diario América 24h106.000 5,2%

La 2

Cañas y barro80.000 1,8% Cañas y barro60.000 2,2% Música ligerísima!26.000 1,3%

Antena 3

Cine 2 Clover Bend: un pueblo tranquilo 144.000 6,2%

Cuatro

Cine Cuatro Traidor 258.000 8,8%

Telecinco

Gran Madrid Show109.000 5,2%

laSexta

Equipo de investigación Crimen en el paraíso: el último viaje de Mati 206.000 5,5% Equipo de investigación El crimen de la guardia urbana 138.000 6,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano927.000 11,4% Valle Salvaje743.000 10,1% La promesa791.000 11,5% Malas lenguas766.000 11,8% Aquí la Tierra788.000 11,3%

La 2

Saber y ganar561.000 6,5% Grandes documentales323.000 4,1% Serengueti 3 Presión 316.000 3,9% Hijos de Saliega341.000 4,5% Malas lenguas518.000 7,3% Carreteras extremas Más Pamir 172.000 2,7% Jeopardy164.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.085.000 13,0% Yas verano675.000 9,4% Pasapalabra1.144.000 16,4%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem646.000 8,1% Lo sabe no lo sabe361.000 5,4%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!527.000 6,3% El verano se mueve571.000 7,4% ¡De lunes a viernes!571.000 8,3% ¡Allá tú!682.000 10,0%

laSexta

Zapeando474.000 5,7% Más vale tarde de verano416.000 5,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1389.000 21,6% Mañaneros 360521.000 17,0% Mañaneros 360944.000 12,5%

La 2

Ruralitas18.000 2,2% Jardines con historia Monasterio de El Escorial 17.000 1,5% De tapas por España Segovia: un tesoro histórico y cultural 18.000 1,2% El señor de los bosques Bosque da Fervenza 29.000 1,5% Universo UNED30.000 1,5% ¡Qué animal! Gestantes 31.000 1,4% Las rutas dAmbrosio Provincia de Zamora 48.000 1,9% El escarabajo verde Al borde del abismo 62.000 2,1% Curro Jiménez La promesa 113.000 3,1% El cazador110.000 1,9% El cazador197.000 2,4%

Antena 3

Espejo público verano315.000 12,6% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Ensalada de garbanzos y sandía 699.000 14,4% La ruleta de la suerte1.338.000 19,0%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! Losers 8.000 0,9% Alerta Cobra Excursión escolar 14.000 1,1% Alerta Cobra Ángel de la guarda 23.000 1,3% Alerta Cobra Entre la vida y la muerte 35.000 1,7% En boca de todos389.000 12,7%

Telecinco

La mirada crítica283.000 14,8% Vamos a ver verano314.000 11,1% El precio justo546.000 8,5%

laSexta

Equipo de investigación El reino de los gatos 27.000 3,8% Equipo de investigación Amores perros 37.000 3,0% Aruser@s fresh129.000 6,6% Al rojo vivo233.000 6,5%

Informativos

La sobremesa del viernes cierra julio con movimientos notables respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' consolida su dominio y suma +1,7 puntos hasta el 23,3%, ampliando la distancia sobre un 'Telediario 1' que, por el contrario, retrocede -1,2 puntos hasta el 13,9% y pierde más de 100.000 espectadores en una semana. En la franja de las 15:00, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada del día: sube +2,0 puntos hasta el 9,8%, mientras que 'laSexta noticias 14h' también mejora levemente, con +0,9 puntos hasta el 8,4%.

En la noche, el contraste más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que cae -1,3 puntos hasta el 8,2% y pierde cerca de 80.000 espectadores respecto al mismo viernes de la semana pasada. 'Antena 3 noticias 2' aguanta con solidez y sube medio punto hasta el 18,3%, mientras que 'Telediario 2' se mantiene prácticamente plano en el 13,0%, con una variación de apenas -0,3 puntos. 'laSexta noticias 20h' cierra el mes sin apenas cambios: 7,2%, un punto decimal por encima de hace siete días.

La 1

Telediario matinal212.000 24,1% Informativo territorial 1873.000 14,7% Telediario 11.200.000 13,9% Informativo territorial 21.088.000 12,5% Telediario 21.014.000 13,0% Informativo 24h107.000 4,1%

Antena 3

Noticias de la mañana205.000 16,7% Antena 3 noticias 12.016.000 23,3% Antena 3 noticias 21.436.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1786.000 11,7% El desmarque Cuatro 1445.000 5,2% Noticias Cuatro 2460.000 6,9%

Telecinco

El matinal37.000 5,7% El matinal93.000 9,9% El matinal154.000 11,6% Informativos Telecinco 15:00851.000 9,8% Informativos Telecinco 21:00638.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h648.000 8,4% laSexta noticias: Jugones356.000 4,1% laSexta noticias 20h484.000 7,2%

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