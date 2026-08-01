'Horizonte' lidera la noche con un 13,5% y Cuatro empata con Telecinco

Audiencias Viernes 31 de Julio de 2026
12,5%
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8,6%
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Durante la sobremesa del viernes, Mediaset España anunció un cambio de programación de última hora al retirar la película "Spider-Man: No Way Home" para ofrecer un especial en directo de 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, centrado en la crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Esta decisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de la audiencia: el espacio firma un 13,5% de cuota de pantalla, su mejor dato histórico, reúne 985.000 seguidores y se convierte en la oferta más vista del prime time, liderando además durante sus casi tres horas de emisión.
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La segunda posición es para 'Viaje al centro de la tele', que registra un 9,1%, un 10,3% y un 10,3% en sus tres entregas en La 1. Muy cerca se sitúa 'El peliculón' de Antena 3, donde "Los buenos modales" alcanza un 9,7% de share. A continuación aparece la despedida de temporada de '¡De viernes!', que firma un 9,2% y algo más de medio millón de fieles.
En laSexta, a primera hora de la noche, 'laSexta clave', también centrado en la crisis fronteriza, anota un 6%, mientras que las reposiciones de 'Equipo de investigación' emitidas posteriormente pierden fuelle. Por último, La 2 rindió homenaje al recientemente fallecido Manolo Solo con la emisión de "Tarde para la ira", película por la que obtuvo el Goya al mejor actor de reparto, que marca un 2,8% y supera ligeramente los 200.000 espectadores.
Prime time
Viaje al centro de la tele: la noche temática 767.000 9,1%
Viaje al centro de la tele: la noche temática 830.000 10,3%
Viaje al centro de la tele: la noche temática 682.000 10,3%
Trivial Pursuit320.000 4,0%
Cifras y letras503.000 6,0%
Plano general 236.000 2,7%
Historia de nuestro cine: presentación 204.000 2,8%
Historia de nuestro cine: película 203.000 2,8%
El peliculón 789.000 9,7%
Cine 458.000 9,3%
First Dates427.000 5,4%
Horizonte985.000 13,5%
¡De viernes!570.000 9,2%
La sexta clave484.000 6,0%
Equipo de investigación 378.000 4,7%
Equipo de investigación 265.000 4,3%
Late night
Viaje al centro de la tele: la noche temática 335.000 7,6%
Diario América 24h106.000 5,2%
Cañas y barro80.000 1,8%
Cañas y barro60.000 2,2%
Música ligerísima!26.000 1,3%
Cine 2 144.000 6,2%
Cine Cuatro 258.000 8,8%
Gran Madrid Show109.000 5,2%
Equipo de investigación 206.000 5,5%
Equipo de investigación 138.000 6,0%
Sobremesa y tarde
Directo al grano927.000 11,4%
Valle Salvaje743.000 10,1%
La promesa791.000 11,5%
Malas lenguas766.000 11,8%
Aquí la Tierra788.000 11,3%
Saber y ganar561.000 6,5%
Grandes documentales323.000 4,1%
Serengueti 3 316.000 3,9%
Hijos de Saliega341.000 4,5%
Malas lenguas518.000 7,3%
Carreteras extremas 172.000 2,7%
Jeopardy164.000 2,4%
Sueños de libertad1.085.000 13,0%
Yas verano675.000 9,4%
Pasapalabra1.144.000 16,4%
Todo es mentira: summer tem646.000 8,1%
Lo sabe no lo sabe361.000 5,4%
Amor... ¡o lo que surja!527.000 6,3%
El verano se mueve571.000 7,4%
¡De lunes a viernes!571.000 8,3%
¡Allá tú!682.000 10,0%
Zapeando474.000 5,7%
Más vale tarde de verano416.000 5,9%
Mañana
La hora de La 1389.000 21,6%
Mañaneros 360521.000 17,0%
Mañaneros 360944.000 12,5%
Ruralitas18.000 2,2%
Jardines con historia 17.000 1,5%
De tapas por España 18.000 1,2%
El señor de los bosques 29.000 1,5%
Universo UNED30.000 1,5%
¡Qué animal! 31.000 1,4%
Las rutas dAmbrosio 48.000 1,9%
El escarabajo verde 62.000 2,1%
Curro Jiménez 113.000 3,1%
El cazador110.000 1,9%
El cazador197.000 2,4%
Espejo público verano315.000 12,6%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 699.000 14,4%
La ruleta de la suerte1.338.000 19,0%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 8.000 0,9%
Alerta Cobra 14.000 1,1%
Alerta Cobra 23.000 1,3%
Alerta Cobra 35.000 1,7%
En boca de todos389.000 12,7%
La mirada crítica283.000 14,8%
Vamos a ver verano314.000 11,1%
El precio justo546.000 8,5%
Equipo de investigación 27.000 3,8%
Equipo de investigación 37.000 3,0%
Aruser@s fresh129.000 6,6%
Al rojo vivo233.000 6,5%
Informativos
La sobremesa del viernes cierra julio con movimientos notables respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' consolida su dominio y suma +1,7 puntos hasta el 23,3%, ampliando la distancia sobre un 'Telediario 1' que, por el contrario, retrocede -1,2 puntos hasta el 13,9% y pierde más de 100.000 espectadores en una semana. En la franja de las 15:00, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada del día: sube +2,0 puntos hasta el 9,8%, mientras que 'laSexta noticias 14h' también mejora levemente, con +0,9 puntos hasta el 8,4%.
En la noche, el contraste más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que cae -1,3 puntos hasta el 8,2% y pierde cerca de 80.000 espectadores respecto al mismo viernes de la semana pasada. 'Antena 3 noticias 2' aguanta con solidez y sube medio punto hasta el 18,3%, mientras que 'Telediario 2' se mantiene prácticamente plano en el 13,0%, con una variación de apenas -0,3 puntos. 'laSexta noticias 20h' cierra el mes sin apenas cambios: 7,2%, un punto decimal por encima de hace siete días.
Telediario matinal212.000 24,1%
Informativo territorial 1873.000 14,7%
Telediario 11.200.000 13,9%
Informativo territorial 21.088.000 12,5%
Telediario 21.014.000 13,0%
Informativo 24h107.000 4,1%
Noticias de la mañana205.000 16,7%
Antena 3 noticias 12.016.000 23,3%
Antena 3 noticias 21.436.000 18,3%
Noticias Cuatro 1786.000 11,7%
El desmarque Cuatro 1445.000 5,2%
Noticias Cuatro 2460.000 6,9%
El matinal37.000 5,7%
El matinal93.000 9,9%
El matinal154.000 11,6%
Informativos Telecinco 15:00851.000 9,8%
Informativos Telecinco 21:00638.000 8,2%
laSexta noticias 14h648.000 8,4%
laSexta noticias: Jugones356.000 4,1%
laSexta noticias 20h484.000 7,2%