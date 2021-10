Probablemente algunos espectadores de 'Anatomía de Grey' se percataron de la presencia de E.R. Fightmaster en "Hotter Than Hell", el tercer episodio de la decimoctava temporada del drama emitido en Estados Unidos hace un par de semanas. Su intervención fue fugaz, pero no será la última vez que le veamos ya que el actor, músico y guionista se ha incorporado oficialmente al reparto de la serie para dar vida al que será el primer doctor de género no binario del drama médico.

E.R. Fightmaster en 'Anatomía de Grey'

Fightmaster, que también se identifica como persona no binaria y al que hemos podido ver en series como 'Shrill' y 'Work in Progress', interpreta a Kai Bartley, un doctor que forma parte del equipo de investigación de Meredith en el hospital de Minnesota dedicado a buscar una cura para el Parkinson. El personaje es descrito como un médico "dedicado a su oficio que muestra un talento tremendo en todo lo que hace" y "rematadamente seguro y capaz de hacer que parezca interesante y emocionante incluso la parte más mundana y aburrida de la ciencia".

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans de la descripción oficial de Kai es que, al parecer, tendrá una conexión especial con Amelia gracias a "su amor compartido por la medicina y el cerebro". Esto ha hecho que muchos hayan empezado a shippear a ambos personajes, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de la relación de la neurocirujana interpretada por Caterina Scorsone con Link y que la química entre Kai y Amelia es más que evidente a pesar de que apenas compartan pantalla durante una escena.

No obstante, habrá que esperar a poner a prueba esa aparente química al menos durante unas semanas más dado que la ficción actualmente se encuentra en un breve hiato previo a la temporada navideña. Su próximo episodio, que se titulará "Bottle Up and Explode!" y será le quinto de la presente temporada, se emitirá en Estados Unidos el 11 de noviembre.

Abiertamente diversa

Aunque interpretará oficialmente al primer médico de la serie en sus dieciocho temporadas, Fightmaster no es ni de lejos el primer intérprete LGTBIQ+ que forma parte del reparto de 'Anatomía de Grey' de manera regular. Tenemos los ejemplos de Jake Borelli, que interpreta al doctor Levi Schmitt desde hace cuatro temporadas, el actor trans Alex Blue Davis, que encarnó al residente de cirugía Casey Parker durante tres temporadas, y, por supuesto, Sara Ramirez, que durante una década dio vida a la querida doctora Callie Torres.